Meyer Werft vor Milliardenauftrag: Zukunft der Kreuzfahrtschiffe gesichert!

Die Meyer Werft, die vor einem Jahr mit staatlicher Unterstützung gerettet wurde, steht vor einem bedeutenden Großauftrag von MSC Cruises, einer Schweizer Kreuzfahrtreederei. Bei einer Pressekonferenz, die am Montag in Berlin stattfinden soll, werden der Bund und das Land Niedersachsen Details zu einem Auftrag für den Bau von vier Kreuzfahrtschiffen bekanntgeben. Diese Schiffe sollen die Auslastung der Werft bis 2036 sichern. Medienberichten zufolge könnte der Preis für ein einzelnes Schiff bei etwa einer Milliarde Euro liegen, was das Gesamtvolumen des Auftrags auf mehrere Milliarden Euro schätzt.

Die Meyer Werft, mit Sitz in Papenburg, wurde im vergangenen Jahr durch den Erwerb von jeweils 40 Prozent der Anteile durch den Bund und das Land Niedersachsen gerettet, was insgesamt 400 Millionen Euro kostete. Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Werft als "industrielles Kronjuwel", das es zu erhalten gilt. Der aktuelle Führungswechsel, bei dem André Walter zum neuen Geschäftsführer ab dem 1. Juli 2026 ernannt wurde, wird als wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens angesehen. Walter, der von Airbus kommt, bringt umfangreiche Erfahrung in der Industrie mit, die als entscheidend für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Werft angesehen wird.