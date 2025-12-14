Meyer Werft vor Milliardenauftrag: Zukunft der Kreuzfahrtschiffe gesichert!
Die Meyer Werft, die vor einem Jahr mit staatlicher Unterstützung gerettet wurde, steht vor einem bedeutenden Großauftrag von MSC Cruises, einer Schweizer Kreuzfahrtreederei. Bei einer Pressekonferenz, die am Montag in Berlin stattfinden soll, werden der Bund und das Land Niedersachsen Details zu einem Auftrag für den Bau von vier Kreuzfahrtschiffen bekanntgeben. Diese Schiffe sollen die Auslastung der Werft bis 2036 sichern. Medienberichten zufolge könnte der Preis für ein einzelnes Schiff bei etwa einer Milliarde Euro liegen, was das Gesamtvolumen des Auftrags auf mehrere Milliarden Euro schätzt.
Die Meyer Werft, mit Sitz in Papenburg, wurde im vergangenen Jahr durch den Erwerb von jeweils 40 Prozent der Anteile durch den Bund und das Land Niedersachsen gerettet, was insgesamt 400 Millionen Euro kostete. Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Werft als "industrielles Kronjuwel", das es zu erhalten gilt. Der aktuelle Führungswechsel, bei dem André Walter zum neuen Geschäftsführer ab dem 1. Juli 2026 ernannt wurde, wird als wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens angesehen. Walter, der von Airbus kommt, bringt umfangreiche Erfahrung in der Industrie mit, die als entscheidend für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Werft angesehen wird.
Ministerpräsident Olaf Lies betonte, dass die staatliche Unterstützung Zehntausende von Arbeitsplätzen gesichert habe. Dennoch ist geplant, dass bis 2028 mehrere Hundert der über 3.000 Stellen in Papenburg im Rahmen eines Freiwilligenprogramms abgebaut werden. Trotz dieser Herausforderungen ist das Orderbuch der Werft gut gefüllt, und es gibt bereits Aufträge in Milliardenhöhe.
Die Meyer Werft hat eine über 200-jährige Geschichte und gilt als einer der führenden Hersteller von Kreuzfahrtschiffen weltweit. Neben Kreuzfahrtschiffen produziert die Werft auch Forschungs- und Spezialschiffe. MSC Cruises ist die drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt und Marktführer in Europa und Südamerika, mit mehr als 30.000 Mitarbeitern.
Insgesamt zeigt die Situation der Meyer Werft, wie wichtig staatliche Unterstützung in Krisenzeiten sein kann, während gleichzeitig der Fokus auf eine nachhaltige und profitable Zukunft gelegt wird. Der bevorstehende Großauftrag und der Führungswechsel könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens sein.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 194,5EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
