PGH vs. SGT Capital: Millionenstreit könnte bis 2026 gelöst werden!

Die PGH hat wiederholt versucht, in Gespräche mit der SGT-Gruppe einzutreten, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, jedoch sind diese Bemühungen gescheitert, da die SGT-Gruppe nicht zu den Gesprächen erschienen ist. Die PGH sieht sich durch die Zusammenarbeit mit der SGT Capital LLC in der Vergangenheit getäuscht, was möglicherweise auch zum Scheitern eines wichtigen Deals im Jahr 2023 beigetragen hat. In diesem Zusammenhang könnte die PGH Anspruch auf Schadenersatz in Millionenhöhe haben.

Die The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (PGH) erwartet, dass die laufenden Streitigkeiten mit der SGT Capital-Gruppe bis 2026 gelöst werden können. Diese Konflikte, die seit 2024 bestehen, betreffen Forderungen der PGH in Höhe von 6 Millionen Euro, wovon 4 Millionen Euro durch Auszahlungsansprüche der SGTLLC aus einem Investment in den SGT Capital Fund II gesichert sind. Dieser Fonds ist an der Utimaco Management Services GmbH beteiligt, dem einzigen Portfoliounternehmen der SGT-Gruppe.

Aktuell läuft ein Schiedsverfahren zwischen der SGT-Gruppe und Summit Partners, das möglicherweise weitreichende finanzielle Folgen für die SGT-Gruppe haben könnte. Ein erfolgreicher Ausgang für die SGT-Gruppe könnte dazu führen, dass sie sich auch den Streitigkeiten mit der PGH zuwendet und die finanziellen Mittel zur Begleichung ihrer Verbindlichkeiten freisetzt. Im Gegensatz dazu könnte eine Niederlage im Schiedsverfahren die SGT-Gruppe in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.

Die PGH hat auch Forderungen gegen den SGT Capital Fund II, der sich bereits in Liquidation befindet. Die PGH ist im Dialog mit dem Liquidator, um eine zeitnahe Auszahlung ihrer überfälligen Forderungen zu erreichen. Zudem plant die PGH, ihre Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz und Biotechnologie auszubauen, was als Ergänzung zu ihrer geplanten Akquisition von vier PayTech-Unternehmen gesehen wird.

Die PGH hat sich als ein bedeutender Akteur im Venture Capital-Bereich etabliert und plant, sich auf disruptive Projekte zu konzentrieren, die hohe Chancen bei überschaubarem Kapitalbedarf bieten. Die Entwicklungen in den kommenden Monaten könnten entscheidend für die finanzielle Stabilität und das Wachstum der PGH sein.

Die The Payments Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 0,494EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.