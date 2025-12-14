Stimmrechtsanteile der SUSS MicroTec SE: Universal-Investment und Goldman Sachs im Fokus!

In der ersten Mitteilung vom 11. Dezember 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung am 5. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 5,14 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 4,32 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 19.115.538. Die Mitteilung enthält auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, wobei die Universal-Investment-Gesellschaft 982.851 Stimmrechte direkt hält, was 5,14 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder weiteren Stimmrechte angegeben.

Am 11. und 12. Dezember 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen geben Einblick in die Veränderungen der Stimmrechtsanteile an dem Unternehmen, das seinen Sitz in Garching, Deutschland, hat.

Die zweite Mitteilung vom 12. Dezember 2025 betrifft die The Goldman Sachs Group, Inc., die ebenfalls am 5. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % überschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 4,19 %, wobei 0,10 % direkt und 4,09 % über Instrumente gehalten werden. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bleibt unverändert bei 19.115.538. Goldman Sachs hält 19.231 Stimmrechte direkt und hat darüber hinaus 546.812 Stimmrechte über verschiedene Instrumente, darunter Wertpapierleihe und Swaps, die insgesamt 4,09 % ausmachen.

Beide Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und Stimmrechtsanteile an börsennotierten Unternehmen fördern sollen. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen können potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben, da größere Anteilseigner oft mehr Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Die SUSS MicroTec SE ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie, das Lösungen für die Mikrostrukturierung und die Herstellung von Halbleiterbauelementen anbietet. Die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Stimmrechtsanteile könnten für Investoren und Marktbeobachter von Interesse sein, da sie die Dynamik der Unternehmensführung und die strategischen Ausrichtungen des Unternehmens beeinflussen können.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 38,68EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.