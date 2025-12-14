    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmrechtsanteile der SUSS MicroTec SE: Universal-Investment und Goldman Sachs im Fokus!

    Stimmrechtsanteile der SUSS MicroTec SE: Universal-Investment und Goldman Sachs im Fokus!
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Am 11. und 12. Dezember 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen geben Einblick in die Veränderungen der Stimmrechtsanteile an dem Unternehmen, das seinen Sitz in Garching, Deutschland, hat.

    In der ersten Mitteilung vom 11. Dezember 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung am 5. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 5,14 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 4,32 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 19.115.538. Die Mitteilung enthält auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, wobei die Universal-Investment-Gesellschaft 982.851 Stimmrechte direkt hält, was 5,14 % entspricht. Es wurden keine Instrumente oder weiteren Stimmrechte angegeben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Long
    32,60€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 5,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    45,39€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 5,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die zweite Mitteilung vom 12. Dezember 2025 betrifft die The Goldman Sachs Group, Inc., die ebenfalls am 5. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % überschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 4,19 %, wobei 0,10 % direkt und 4,09 % über Instrumente gehalten werden. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bleibt unverändert bei 19.115.538. Goldman Sachs hält 19.231 Stimmrechte direkt und hat darüber hinaus 546.812 Stimmrechte über verschiedene Instrumente, darunter Wertpapierleihe und Swaps, die insgesamt 4,09 % ausmachen.

    Beide Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und Stimmrechtsanteile an börsennotierten Unternehmen fördern sollen. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen können potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben, da größere Anteilseigner oft mehr Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

    Die SUSS MicroTec SE ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie, das Lösungen für die Mikrostrukturierung und die Herstellung von Halbleiterbauelementen anbietet. Die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Stimmrechtsanteile könnten für Investoren und Marktbeobachter von Interesse sein, da sie die Dynamik der Unternehmensführung und die strategischen Ausrichtungen des Unternehmens beeinflussen können.



    SUESS MicroTec

    -1,58 %
    +6,51 %
    +16,70 %
    +47,56 %
    -21,91 %
    +148,61 %
    +116,78 %
    +438,08 %
    +58,19 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 38,68EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stimmrechtsanteile der SUSS MicroTec SE: Universal-Investment und Goldman Sachs im Fokus! Am 11. und 12. Dezember 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen geben Einblick in die Veränderungen der Stimmrechtsanteile …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     