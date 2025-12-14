    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    Munich Re: Sechs Milliarden Euro Gewinn – Ambition 2030 im Fokus!

    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Der Rückversicherer Munich Re hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr bekräftigt und rechnet mit einem Gewinn von sechs Milliarden Euro. Dies wurde von dem scheidenden Vorstandschef Joachim Wenning während der Präsentation der neuen Mittelfriststrategie, die bis 2030 reicht, bekannt gegeben. Der Konzern plant, seine für 2025 gesetzten Mittelfristziele deutlich zu übertreffen. Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg des Konzerngewinns auf etwa 6,3 Milliarden Euro angestrebt, während der Gewinn je Aktie bis 2030 um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen soll.

    Um diese Ziele zu erreichen, setzt Munich Re auf eine Kombination aus Gewinnsteigerungen und Kostensenkungen. Wenning kündigte an, dass bis 2030 Einsparungen in Höhe von 600 Millionen Euro realisiert werden sollen, wobei bereits 200 Millionen Euro im kommenden Jahr eingespart werden sollen. Details zur Umsetzung dieser Einsparungen wurden jedoch nicht konkretisiert. Wenning betonte, dass derzeit kein Arbeitsplatzabbau geplant sei, jedoch Gespräche mit der Arbeitnehmerseite geführt werden.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Munich Re-Aktie von 576 auf 587 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen an die Informationen vom Kapitalmarkttag der Münchner an.

    Die neue Strategie mit dem Titel „Ambition 2030“ zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und gleichzeitig auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren. Die strategischen Maßnahmen sollen nicht nur den Gewinn steigern, sondern auch die Effizienz des Unternehmens verbessern. Munich Re sieht sich in einer starken Position, um von den sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren und plant, seine Ressourcen gezielt einzusetzen, um die angestrebten finanziellen Ziele zu erreichen.

    Insgesamt zeigt Munich Re mit seiner Strategie und den finanziellen Zielen, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und bereit ist, sich den Herausforderungen des Marktes zu stellen. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die Position als einer der führenden Rückversicherer weltweit zu festigen.



    ISIN:DE0008430026WKN:843002

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 561,2EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



