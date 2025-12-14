EU genehmigt 623 Millionen Euro für deutsche Chipfabriken – Zukunft der Industrie!

Das Unternehmen Globalfoundries erhält 495 Millionen Euro für die Erweiterung seines Werks in Dresden, wo Halbleiter für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie kritische Infrastrukturen produziert werden sollen. Die zweite Fabrik, die von der Firma X-FAB in Erfurt errichtet wird, erhält 128 Millionen Euro. Diese Anlage wird sich auf mikroelektromechanische Systeme (MEMS) konzentrieren, die in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und bei Anwendungen der Künstlichen Intelligenz eingesetzt werden. Der kommerzielle Betrieb der X-FAB-Fabrik soll im Jahr 2029 beginnen.

Die EU-Kommission hat Deutschland die Genehmigung erteilt, den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von insgesamt 623 Millionen Euro zu unterstützen. Diese Investitionen sind für die Standorte Dresden und Erfurt vorgesehen und sollen die europäische Halbleiterproduktion stärken, um die Abhängigkeit von Importen aus Asien zu verringern.

Die EU-Kommission bezeichnet die Projekte als wegweisend für die europäische Industrie. Sie zielen darauf ab, die Resilienz der europäischen Lieferketten zu erhöhen und die Abhängigkeit von externen Halbleiterproduzenten zu reduzieren. In diesem Kontext haben sich beide Unternehmen verpflichtet, im Krisenfall vorrangige Aufträge zu übernehmen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht in der Genehmigung der EU-Kommission eine geopolitische Entscheidung für die Zukunft Europas. Er betont die Notwendigkeit, Schlüsseltechnologien wieder stärker selbst zu beherrschen, um die Abhängigkeiten von asiatischen und amerikanischen Herstellern zu minimieren. Der Ausbau der Halbleiterfertigung in Dresden wird als strategischer Schritt in diese Richtung betrachtet.

In der EU gelten strenge Vorschriften für staatliche Beihilfen, um sicherzustellen, dass kein Land seinen Unternehmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft. Daher müssen solche Vorhaben von der EU-Kommission geprüft und genehmigt werden, um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten.

Die Genehmigung dieser beiden Projekte ist ein bedeutender Schritt für die Halbleiterindustrie in Deutschland und Europa. Sie könnte dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken und die Innovationskraft in Schlüsseltechnologien zu fördern. Angesichts der zunehmenden globalen Konkurrenz im Halbleitermarkt ist die Entwicklung einer robusten und unabhängigen Produktionsbasis in Europa von entscheidender Bedeutung.

Die GLOBALFOUNDRIES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 33,00EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.