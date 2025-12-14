Stabilus SE: Allianz reduziert Anteile – Soo Chuen Tan steigt ein!

In der ersten Mitteilung vom 11. Dezember 2025 wird bekannt gegeben, dass die Allianz SE, mit Sitz in München, ihre Stimmrechtsanteile an der Stabilus SE auf 4,89 % reduziert hat. Dies geschah durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Am 9. Dezember 2025 wurde die Schwelle von 5 % unterschritten, was eine Pflicht zur Mitteilung auslöste. In der vorherigen Mitteilung hatte die Allianz SE noch 5,59 % der Stimmrechte gehalten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Stabilus SE beträgt 24.700.000.

Am 11. und 12. Dezember 2025 veröffentlichte die Stabilus SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen informieren über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Koblenz, Deutschland, hat.

Die zweite Mitteilung vom 12. Dezember 2025 betrifft Soo Chuen Tan, der nun 3,18 % der Stimmrechte an der Stabilus SE hält. Diese Schwelle wurde am 8. Dezember 2025 überschritten. Die Stimmrechtsanteile von Tan bestehen aus 786.393 direkt zugerechneten Stimmrechten. Im Gegensatz zur Allianz SE, die keine Instrumente im Sinne des WpHG hält, sind auch bei Tan keine weiteren Instrumente vorhanden, die Stimmrechte beinhalten.

Beide Mitteilungen verdeutlichen die dynamischen Veränderungen in der Aktionärsstruktur der Stabilus SE. Die Allianz SE, als bedeutender institutioneller Investor, hat ihre Beteiligung verringert, während Soo Chuen Tan, der in der Mitteilung als natürliche Person aufgeführt ist, eine signifikante Beteiligung an dem Unternehmen erlangt hat. Diese Veränderungen können potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Ausrichtung von Stabilus SE haben, da größere Stimmrechtsanteile oft mit einem höheren Einfluss auf Entscheidungen und die Unternehmenspolitik einhergehen.

Die Stabilus SE ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gasfedern und Dämpfungssysteme und hat sich in den letzten Jahren durch innovative Produkte und Lösungen einen Namen gemacht. Die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Aktienhandel gewährleisten sollen.

