Euro über 1,17 Dollar: Fed-Zinssenkung und schwache US-Arbeitsmarktdaten

Am Donnerstag hat der Euro seine Vortagesgewinne leicht ausgebaut und überwand erstmals seit Mitte Oktober die Marke von 1,17 US-Dollar. Der Kurs lag zuletzt bei 1,1699 Dollar, was einem Anstieg von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, was jedoch nur begrenzte positive Impulse für den Euro lieferte. Die Fed begründete die Zinssenkung mit zunehmenden Risiken für die Beschäftigung und einer hartnäckigen Inflation.

Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank erklärte, dass viele Marktteilnehmer vor der Fed-Sitzung mit einer "falkenhaften" Zinssenkung gerechnet hatten, die sowohl eine Senkung als auch Signale für eine Verlangsamung des Zinserhöhungszyklus beinhaltete. Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass die Zinsen seit September um 75 Basispunkte und seit September des Vorjahres um 175 Basispunkte gesenkt wurden, was die Funds Rate näher an ein neutrales Niveau bringe. Trotz der Zinssenkung konnte der Dollar nicht profitieren, da Powell die über dem Ziel liegende Inflation als vorübergehend einstufte und darauf hinwies, dass die Zölle einen wesentlichen Einfluss auf die Inflationsrate haben.