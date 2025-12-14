Euro über 1,17 Dollar: Fed-Zinssenkung und schwache US-Arbeitsmarktdaten
Am Donnerstag hat der Euro seine Vortagesgewinne leicht ausgebaut und überwand erstmals seit Mitte Oktober die Marke von 1,17 US-Dollar. Der Kurs lag zuletzt bei 1,1699 Dollar, was einem Anstieg von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, was jedoch nur begrenzte positive Impulse für den Euro lieferte. Die Fed begründete die Zinssenkung mit zunehmenden Risiken für die Beschäftigung und einer hartnäckigen Inflation.
Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank erklärte, dass viele Marktteilnehmer vor der Fed-Sitzung mit einer "falkenhaften" Zinssenkung gerechnet hatten, die sowohl eine Senkung als auch Signale für eine Verlangsamung des Zinserhöhungszyklus beinhaltete. Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass die Zinsen seit September um 75 Basispunkte und seit September des Vorjahres um 175 Basispunkte gesenkt wurden, was die Funds Rate näher an ein neutrales Niveau bringe. Trotz der Zinssenkung konnte der Dollar nicht profitieren, da Powell die über dem Ziel liegende Inflation als vorübergehend einstufte und darauf hinwies, dass die Zölle einen wesentlichen Einfluss auf die Inflationsrate haben.
Im späten New Yorker Handel stabilisierte sich der Euro bei 1,1748 US-Dollar, was dem Niveau des späten europäischen Devisengeschäfts entsprach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1714 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete somit 0,8536 Euro. Belastend für den Dollar waren enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten, die einen unerwartet starken Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten – der größte Anstieg seit März 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie.
Am Freitag bewegte sich der Euro nur wenig und kostete am Abend 1,1739 Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1731 Dollar fest. Der Euro profitierte von der Dollar-Schwäche, die durch die Leitzinssenkung der Fed und die schwachen Arbeitsmarktdaten verstärkt wurde. Die Marktteilnehmer richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen. Diese Daten sind besonders relevant, da sie die Beschäftigungszahlen für Oktober und die verspäteten November-Daten umfassen.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,174USD auf Forex (14. Dezember 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.