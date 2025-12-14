    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynBiotic AktievorwärtsNachrichten zu SynBiotic
    SYNBIOTIC SE: Kapitalerhöhung trotz Insolvenz – Chancen und Risiken im Fokus!

    Am 11. Dezember 2025 hat die SYNBIOTIC SE, ein Unternehmen im Bereich Medizinalcannabis und Industriehanf, die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen. Diese Maßnahme sieht vor, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 187.500 Euro durch die Ausgabe von bis zu 187.500 neuen Stückaktien zu erhöhen. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien beträgt 1,60 Euro pro Aktie, und die Emissionserlöse sollen in das Wachstum des Unternehmens investiert werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen, und die Ifm Independent Fund Management AG aus Liechtenstein wurde zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen.

    SYNBIOTIC verfolgt eine paneuropäische Buy-and-Build-Strategie, die darauf abzielt, die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Medizinalcannabis und Industriehanf abzudecken. Die Unternehmensgruppe ist in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten tätig. Mit dieser Kapitalerhöhung möchte SYNBIOTIC seine Expansion in relevanten Wachstumsmärkten vorantreiben und gleichzeitig Risiken durch Diversifikation minimieren.

    Am 12. Dezember 2025 beantragte die Tochtergesellschaft Bushdoctor GmbH die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Landesgericht Wiener Neustadt. Dieser Schritt erfolgte im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen der SYNBIOTIC SE, die eine Überprüfung der operativen Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften beinhalteten. Infolgedessen wurde die finanzielle Unterstützung für die Bushdoctor GmbH eingestellt.

    Die Insolvenz von Bushdoctor könnte Auswirkungen auf die Gesamtstrategie von SYNBIOTIC haben, da das Unternehmen bestrebt ist, seine Marktposition zu stärken und gleichzeitig die Risiken in seinem Portfolio zu steuern. Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen Unternehmen in der schnell wachsenden und sich verändernden Branche des Medizinalcannabis konfrontiert sind.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SYNBIOTIC SE mit der Kapitalerhöhung einen Schritt zur Stärkung ihrer finanziellen Basis unternimmt, während die Insolvenz von Bushdoctor zeigt, dass nicht alle Tochtergesellschaften die gewünschten Ergebnisse liefern können. Die nächsten Schritte der Unternehmensgruppe werden entscheidend sein, um die angestrebten Wachstumsziele zu erreichen und die Marktposition zu festigen.



    SynBiotic

    ISIN:DE000A3E5A59WKN:A3E5A5

    Die SynBiotic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 1,646EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
