Hapag-Lloyd: Finanzberichte 2026 & Investition in grüne Schiffe!

Zusätzlich zu den Finanzberichten hat Hapag-Lloyd am 12. Dezember 2025 die Bestellung von acht neuen Dual-Fuel Methanol Containerschiffen bekannt gegeben. Diese Schiffe, die bei der chinesischen Werft CIMC Raffles gebaut werden, haben eine Kapazität von jeweils 4.500 TEU und sollen zwischen 2028 und 2029 ausgeliefert werden. Die Investition beläuft sich auf über 500 Millionen US-Dollar. Die neuen Schiffe sind mit modernen Antriebstechnologien ausgestattet, die eine Effizienzsteigerung von bis zu 30 Prozent im Vergleich zu älteren Modellen ermöglichen und signifikante CO2-Emissionen einsparen können.

Die Hapag-Lloyd AG hat in einer aktuellen Mitteilung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Jahr 2026 angekündigt. Die Quartalsfinanzberichte für das erste und dritte Quartal werden am 13. Mai 2026 und 12. November 2026 veröffentlicht, jeweils in deutscher und englischer Sprache. Diese Berichte sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich. Darüber hinaus wird der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht am 26. März 2026 veröffentlicht, gefolgt vom Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 13. August 2026.

Hapag-Lloyd verfolgt mit dieser Investition eine klare Strategie zur Dekarbonisierung seiner Flotte. CEO Rolf Habben Jansen betont, dass die kontinuierliche Modernisierung der Flotte Teil der Unternehmensstrategie bis 2030 ist. Ziel ist es, die absoluten Treibhausgasemissionen bis 2030 um etwa ein Drittel im Vergleich zu 2022 zu reduzieren und einen Netto-Null-Flottenbetrieb bis 2045 zu erreichen. Neben den neuen Schiffen plant Hapag-Lloyd auch die Umrüstung bestehender Schiffe auf Dual-Fuel Methanol Motoren und hat bereits Vereinbarungen zur Lieferung von grünem Methanol getroffen.

Zusätzlich zu den Neubauten hat Hapag-Lloyd 14 langfristige Charterverträge für weitere Schiffe in verschiedenen Größenklassen abgeschlossen, die zwischen 2027 und 2029 ausgeliefert werden sollen. Diese Maßnahmen sind Teil des umfassenden Plans des Unternehmens, die Abhängigkeit vom Chartermarkt zu verringern und die Betriebskosten durch den Einsatz effizienterer Schiffe zu senken.

Insgesamt zeigt Hapag-Lloyd mit diesen Ankündigungen ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation in der Containerschifffahrt, während das Unternehmen seine Marktposition als eine der führenden Linienreedereien weltweit weiter festigt.

