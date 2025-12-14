RWE-Aktien im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 51 Euro – Kohleausstieg voran!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Energieversorgers RWE von 46,50 Euro auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido hebt RWE im Rahmen seines Ausblicks auf die europäischen Versorger bis 2026 hervor und hat die Aktien des Unternehmens auf die "Analyst Focus List" gesetzt, die die besten Anlageideen von JPMorgan umfasst. Zudem wurde RWE mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch" versehen, was auf die Erwartung positiver Signale für das Ergebniswachstum und die Mittelverwendung im ersten Quartal 2026 hinweist. Garrido prognostiziert für RWE und den britischen Versorger SSE überdurchschnittliche Ergebnissteigerungen bis 2030.

Parallel dazu hat die deutsche Bundesregierung einen bedeutenden Schritt in Richtung Kohleausstieg unternommen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und das ostdeutsche Bergbauunternehmen Leag haben in Berlin öffentlich-rechtliche Verträge unterzeichnet, die den Weg für eine Entschädigung in Höhe von rund 1,75 Milliarden Euro für den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung freimachen. Diese Entschädigung soll das Unternehmen für die schrittweise Stilllegung aller Braunkohlekraftwerke bis 2038 entschädigen, obwohl ursprünglich ein Ausstieg erst nach 2038 vorgesehen war.