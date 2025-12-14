RWE-Aktien im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 51 Euro – Kohleausstieg voran!
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Energieversorgers RWE von 46,50 Euro auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido hebt RWE im Rahmen seines Ausblicks auf die europäischen Versorger bis 2026 hervor und hat die Aktien des Unternehmens auf die "Analyst Focus List" gesetzt, die die besten Anlageideen von JPMorgan umfasst. Zudem wurde RWE mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch" versehen, was auf die Erwartung positiver Signale für das Ergebniswachstum und die Mittelverwendung im ersten Quartal 2026 hinweist. Garrido prognostiziert für RWE und den britischen Versorger SSE überdurchschnittliche Ergebnissteigerungen bis 2030.
Parallel dazu hat die deutsche Bundesregierung einen bedeutenden Schritt in Richtung Kohleausstieg unternommen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und das ostdeutsche Bergbauunternehmen Leag haben in Berlin öffentlich-rechtliche Verträge unterzeichnet, die den Weg für eine Entschädigung in Höhe von rund 1,75 Milliarden Euro für den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung freimachen. Diese Entschädigung soll das Unternehmen für die schrittweise Stilllegung aller Braunkohlekraftwerke bis 2038 entschädigen, obwohl ursprünglich ein Ausstieg erst nach 2038 vorgesehen war.
Die bereitgestellten Mittel setzen sich aus 1,2 Milliarden Euro für Fixkosten, insbesondere Rekultivierungskosten, sowie Sozialkosten zusammen. Der verbleibende Betrag von bis zu 550 Millionen Euro ist an bestimmte Bedingungen gebunden, die ab 2024 gelten. Die EU-Kommission hatte zuvor die Beihilfe genehmigt und festgestellt, dass die Maßnahme angemessen und verhältnismäßig sei, um die Klimaziele zu unterstützen. Insgesamt umfasst die staatliche Unterstützung für den Kohleausstieg in Deutschland 4,35 Milliarden Euro für zwei Betreiber, wobei bereits 2023 2,6 Milliarden Euro für die RWE-Braunkohleanlagen im Rheinland genehmigt wurden.
Diese Entwicklungen zeigen die Bemühungen der deutschen Regierung, den Übergang zu einer nachhaltigeren Energieversorgung voranzutreiben, während gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen der betroffenen Unternehmen berücksichtigt werden. Die positiven Aussichten für RWE und die Unterstützung für den Kohleausstieg könnten somit sowohl für Investoren als auch für die Umwelt von Bedeutung sein.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 43,42EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
