Pyrum Innovations AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für nachhaltige Zukunft!

Mit dieser Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Pyrum Innovations AG von 3.818.818 Euro auf 4.292.664 Euro. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf etwa 13,03 Millionen Euro, wovon der Nettoemissionserlös von rund 12,8 Millionen Euro für verschiedene strategische Investitionen verwendet werden soll. Dazu gehören die Stärkung des Eigenkapitals des Tochterunternehmens GreenFactory II GmbH, das eine neue Anlage in Perl-Besch, Deutschland, bauen und betreiben soll, sowie Investitionen in Joint Ventures für neue Anlagen und die allgemeine Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.

Die Pyrum Innovations AG hat erfolgreich eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen abgeschlossen, die am 11. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde. Der Vorstand der Gesellschaft, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hat das Grundkapital um bis zu 763.764 Euro erhöht, wobei letztendlich 473.846 neue Aktien zu einem Preis von 27,50 Euro pro Aktie platziert wurden. Von diesen Aktien wurden 451.846 im Rahmen des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären bezogen, während 22.000 Aktien an ausgewählte qualifizierte Anleger in Deutschland und anderen europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft wurden.

Die neuen Aktien sollen am 23. Dezember 2025 sowohl im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale als auch an der Wertpapierbörse Oslo (Euronext Growth) notiert werden. CEO Pascal Klein äußerte sich positiv über den Erfolg der Kapitalerhöhung und betonte die Bedeutung des Geschäftsmodells von Pyrum für die europäische Kreislaufwirtschaft. Er hob hervor, dass die frischen Mittel auch für die Forschung im Bereich des Recyclings komplexer Abfallstoffe, wie CFK, verwendet werden sollen.

Die Pyrum Innovations AG hat sich auf die Entwicklung einer innovativen Thermolyse-Technologie spezialisiert, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Die Produkte, die aus diesem Prozess gewonnen werden, finden Verwendung bei renommierten Partnern wie BASF und Continental. Die Gesellschaft verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell und hat seit 2020 eine eigene Anlage in Dillingen/Saar im Betrieb, die 2024 um zwei weitere Anlagen erweitert werden soll.

Insgesamt sendet die erfolgreiche Kapitalerhöhung ein starkes Signal für die Innovationskraft und die Investitionsbereitschaft des Unternehmens und stärkt dessen Position im Recyclingmarkt.

Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 29,50EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.