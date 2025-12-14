q.beyond AG plant Aktienzusammenlegung: Weg frei für Rückkäufe und Dividenden!

CEO Thies Rixen betont, dass das Unternehmen seit 2023 wieder schwarze Zahlen schreibt und einen positiven Free Cashflow erzielt. Trotz dieser positiven Entwicklung spiegelt die aktuelle Marktkapitalisierung dies nur unzureichend wider. Rixen sieht Aktienrückkäufe als das beste Investment für q.beyond und möchte die Aktionäre an den Fortschritten des Unternehmens beteiligen. CFO Nora Wolters hebt die hohe Nettoliquidität von 41,3 Millionen Euro zum 30. September 2025 hervor, die dem schuldenfreien Unternehmen genügend Spielraum für die geplanten Rückkäufe und Dividenden bietet.

Die q.beyond AG, ein Kölner IT-Dienstleister, plant eine Kapitalherabsetzung, um die Voraussetzungen für zukünftige Aktienrückkäufe und Dividenden zu schaffen. Vorstand und Aufsichtsrat haben eine außerordentliche Hauptversammlung für den 30. Januar 2026 einberufen, in der die Aktionäre über die Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 abstimmen sollen. Dies würde das Grundkapital auf etwa 24,92 Millionen Euro reduzieren und gleichzeitig einen bestehenden Bilanzverlust beseitigen. Der darüber hinausgehende Betrag soll in die freie Kapitalrücklage eingestellt werden, was die Stabilisierung des Börsenkurses über 1,00 Euro fördern soll.

Sollte die Hauptversammlung zustimmen, könnten die Aktienrückkäufe voraussichtlich ab 2026 und Dividenden ab 2027 realisiert werden. Die Umwandlung der Aktien würde bedeuten, dass Aktionäre für fünf alte Aktien eine neue Aktie erhalten, wobei Spitzenbeträge ausgeglichen werden. Diese Maßnahme könnte die Attraktivität der q.beyond-Aktie erhöhen und die Marktposition des Unternehmens stärken.

Rixen kündigt zudem die „Strategie 2028“ an, die Anfang März 2026 vorgestellt werden soll. Diese Strategie zielt darauf ab, die Ertrags- und Finanzkraft des Unternehmens weiter zu steigern und neue Wachstumschancen durch den Ausbau des Technologie- und Branchenportfolios zu nutzen. Die laufende Internationalisierung sowie der Ausbau der Kompetenzen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Sicherheit sind bereits wichtige Schritte in diese Richtung.

Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird voraussichtlich am 19. Dezember 2025 veröffentlicht. q.beyond AG positioniert sich als führender IT-Dienstleister mit über 1.100 Experten und einem breiten Portfolio an digitalen Lösungen, um mittelständische Unternehmen in der digitalen Transformation zu unterstützen.

Die q.beyond Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,00 % und einem Kurs von 0,742EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.