    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schott Pharma verlagert Produktion: Chancen und Risiken für die Zukunft

    Schott Pharma verlagert Produktion: Chancen und Risiken für die Zukunft
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    Der Pharmazulieferer Schott Pharma plant, seine Produktionskapazitäten mittelfristig in die USA und nach Asien zu verlagern. Finanzvorstand Reinhard Mayer äußerte, dass es in der Pharmaindustrie eine Bewegung hin zur Fertigung in den USA sowie nach China und Indien gibt. Diese Entwicklungen seien teilweise durch die Bestrebungen der neuen US-Administration bedingt, die Fertigung ins eigene Land zurückzuholen. Schott Pharma sieht sich als Teil dieser industriellen Kette und muss daher strategisch überlegen, wo in den nächsten fünf bis sechs Jahren Kapazitäten benötigt werden.

    Trotz der geplanten Verlagerungen wird das Unternehmen seine laufenden Investitionen in europäischen Standorten, insbesondere in Ungarn und Serbien, fortsetzen. Am Hauptstandort in Mainz wird sich die Beschäftigung nach einem leichten Anstieg im laufenden Jahr nicht signifikant verändern. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Schott Pharma einen Umsatz von 986,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht. Der Gewinn sank jedoch um 2,2 Prozent auf 147 Millionen Euro. Mayer bezeichnete das Jahr 2026 als Übergangsjahr, da ein bedeutender Kunde weniger Bedarf an Glasspritzen hat als erwartet. Dies sei jedoch ein einmaliges Ereignis, während die grundlegenden Markttrends weiterhin intakt seien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Long
    13,94€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 10,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,46€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 10,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen wird durch das Wachstum der Weltbevölkerung und die Zunahme chronischer Erkrankungen wie Krebs und Diabetes unterstützt. Schott Pharma erwartet, dass insbesondere der Markt für großvolumige Spritzen und Autoinjektoren zur Selbstverabreichung von Medikamenten weiter wachsen wird. Diese Entwicklung wird durch innovative Therapien, wie mRNA-Medikamente und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, vorangetrieben.

    Analysten zeigen sich unterschiedlich optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Schott Pharma. Die UBS hat das Kursziel für die Aktie von 24,7 auf 25,7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen, während die Privatbank Berenberg das Kursziel von 25 auf 22 Euro gesenkt hat, jedoch ebenfalls die Kaufempfehlung aufrechterhält. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Nachfrage und die Abhängigkeit von bestimmten Produktbereichen könnten die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beeinflussen. Dennoch bleibt der Sektor der pharmazeutischen Verpackungen ein Wachstumsmarkt, was die langfristigen Perspektiven von Schott Pharma unterstützt.



    SCHOTT Pharma

    +0,13 %
    -13,46 %
    -20,31 %
    -27,66 %
    -41,96 %
    -44,51 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15,26EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schott Pharma verlagert Produktion: Chancen und Risiken für die Zukunft Der Pharmazulieferer Schott Pharma plant, seine Produktionskapazitäten mittelfristig in die USA und nach Asien zu verlagern. Finanzvorstand Reinhard Mayer äußerte, dass es in der Pharmaindustrie eine Bewegung hin zur Fertigung in den USA sowie nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     