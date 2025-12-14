Schott Pharma verlagert Produktion: Chancen und Risiken für die Zukunft

Der Pharmazulieferer Schott Pharma plant, seine Produktionskapazitäten mittelfristig in die USA und nach Asien zu verlagern. Finanzvorstand Reinhard Mayer äußerte, dass es in der Pharmaindustrie eine Bewegung hin zur Fertigung in den USA sowie nach China und Indien gibt. Diese Entwicklungen seien teilweise durch die Bestrebungen der neuen US-Administration bedingt, die Fertigung ins eigene Land zurückzuholen. Schott Pharma sieht sich als Teil dieser industriellen Kette und muss daher strategisch überlegen, wo in den nächsten fünf bis sechs Jahren Kapazitäten benötigt werden.

Trotz der geplanten Verlagerungen wird das Unternehmen seine laufenden Investitionen in europäischen Standorten, insbesondere in Ungarn und Serbien, fortsetzen. Am Hauptstandort in Mainz wird sich die Beschäftigung nach einem leichten Anstieg im laufenden Jahr nicht signifikant verändern. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Schott Pharma einen Umsatz von 986,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht. Der Gewinn sank jedoch um 2,2 Prozent auf 147 Millionen Euro. Mayer bezeichnete das Jahr 2026 als Übergangsjahr, da ein bedeutender Kunde weniger Bedarf an Glasspritzen hat als erwartet. Dies sei jedoch ein einmaliges Ereignis, während die grundlegenden Markttrends weiterhin intakt seien.