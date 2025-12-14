Schott Pharma verlagert Produktion: Chancen und Risiken für die Zukunft
Der Pharmazulieferer Schott Pharma plant, seine Produktionskapazitäten mittelfristig in die USA und nach Asien zu verlagern. Finanzvorstand Reinhard Mayer äußerte, dass es in der Pharmaindustrie eine Bewegung hin zur Fertigung in den USA sowie nach China und Indien gibt. Diese Entwicklungen seien teilweise durch die Bestrebungen der neuen US-Administration bedingt, die Fertigung ins eigene Land zurückzuholen. Schott Pharma sieht sich als Teil dieser industriellen Kette und muss daher strategisch überlegen, wo in den nächsten fünf bis sechs Jahren Kapazitäten benötigt werden.
Trotz der geplanten Verlagerungen wird das Unternehmen seine laufenden Investitionen in europäischen Standorten, insbesondere in Ungarn und Serbien, fortsetzen. Am Hauptstandort in Mainz wird sich die Beschäftigung nach einem leichten Anstieg im laufenden Jahr nicht signifikant verändern. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Schott Pharma einen Umsatz von 986,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht. Der Gewinn sank jedoch um 2,2 Prozent auf 147 Millionen Euro. Mayer bezeichnete das Jahr 2026 als Übergangsjahr, da ein bedeutender Kunde weniger Bedarf an Glasspritzen hat als erwartet. Dies sei jedoch ein einmaliges Ereignis, während die grundlegenden Markttrends weiterhin intakt seien.
Die Nachfrage nach pharmazeutischen Verpackungen wird durch das Wachstum der Weltbevölkerung und die Zunahme chronischer Erkrankungen wie Krebs und Diabetes unterstützt. Schott Pharma erwartet, dass insbesondere der Markt für großvolumige Spritzen und Autoinjektoren zur Selbstverabreichung von Medikamenten weiter wachsen wird. Diese Entwicklung wird durch innovative Therapien, wie mRNA-Medikamente und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, vorangetrieben.
Analysten zeigen sich unterschiedlich optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Schott Pharma. Die UBS hat das Kursziel für die Aktie von 24,7 auf 25,7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen, während die Privatbank Berenberg das Kursziel von 25 auf 22 Euro gesenkt hat, jedoch ebenfalls die Kaufempfehlung aufrechterhält. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Nachfrage und die Abhängigkeit von bestimmten Produktbereichen könnten die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beeinflussen. Dennoch bleibt der Sektor der pharmazeutischen Verpackungen ein Wachstumsmarkt, was die langfristigen Perspektiven von Schott Pharma unterstützt.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15,26EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
