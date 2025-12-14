    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCovestro AktievorwärtsNachrichten zu Covestro
    Norwegisches Finanzministerium erhöht Stimmrechte an Covestro – Was jetzt?

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Am 11. Dezember 2025 veröffentlichte die Covestro AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind.

    Die Mitteilung gibt an, dass das norwegische Finanzministerium im Namen des Staates Norwegen eine signifikante Änderung in den Stimmrechten von Covestro vorgenommen hat. Am 9. Dezember 2025 überschritt der Staat Norwegen die Schwelle von 3 % der Stimmrechte. Die neuen Stimmrechtsanteile belaufen sich auf 0,62 % direkt und 0,08 % über Instrumente, was insgesamt 0,70 % der Gesamtstimmrechte von Covestro entspricht. Vor dieser Mitteilung lag der Anteil bei 3,13 %.

    Die Covestro AG hat ihren Sitz in Leverkusen, Deutschland, und ist ein führendes Unternehmen in der Chemiebranche, das sich auf die Herstellung von Hochleistungsmaterialien spezialisiert hat. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil beträgt 189 Millionen, was die Relevanz der Mitteilung unterstreicht.

    Zusätzlich zu dieser Mitteilung hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese Anpassung erfolgt im Kontext der Übernahme des Unternehmens durch die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Analyst Sebastian Bray äußerte, dass die verbleibenden Aktionäre nach der Übernahme voraussichtlich herausgedrängt werden, was die Marktposition von Covestro beeinflussen könnte.

    Die Stimmrechtsmitteilung und die Kurszielanpassung sind Teil eines größeren Trends in der Chemiebranche, in dem Übernahmen und Fusionen an Bedeutung gewinnen. Investoren und Marktbeobachter sollten die Entwicklungen rund um Covestro und die Auswirkungen der Übernahme durch ADNOC genau verfolgen, da sie potenziell weitreichende Folgen für die Unternehmensstrategie und die Marktstellung von Covestro haben könnten.

    Insgesamt zeigt die Mitteilung die dynamische Natur des Aktienmarktes und die Bedeutung von Transparenz in Bezug auf Stimmrechte und Unternehmensübernahmen. Covestro bleibt ein zentrales Unternehmen in der Chemieindustrie, dessen zukünftige Entwicklungen sowohl für Investoren als auch für die Branche von großem Interesse sind.



    Covestro

    ISIN:DE0006062144WKN:606214

    Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 59,68EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
