Fraport-Aktien erholen sich: Positive Verkehrszahlen und Dividende in Sicht!

Die Verkehrszahlen, die nun positive Signale zeigen, wurden von Dirk Schlamp, einem Analysten der DZ Bank, als Indikator für die solide Entwicklung des Unternehmens gewertet. Er betonte, dass Fraport auf dem richtigen Weg sei, die Jahresziele für 2025 zu erreichen. Diese Einschätzung könnte das Vertrauen der Anleger stärken und die Aktienkurse stabilisieren.

Die Aktien der Fraport AG, Betreiber des Frankfurter Flughafens, haben am Donnerstag eine Erholung von ihrem vorherigen Rückgang erfahren. Nach der Veröffentlichung der Verkehrszahlen für November stiegen die Papiere um 2,3 Prozent auf 69,85 Euro. Zuvor hatten die Aktien aufgrund einer negativen Analystenbewertung von Goldman Sachs und einer gestrichenen Kaufempfehlung von Exane BNP Paribas stark an Wert verloren. Diese Bewertungen wurden durch eine Roadshow von Fraport ausgelöst, bei der die ambitionierten Investitionspläne des Unternehmens in den Fokus gerieten.

Zusätzlich zu den aktuellen Entwicklungen hat der Aufsichtsrat von Fraport in einer Sitzung den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 genehmigt. Dieser Plan sieht eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2025 vor, was die erste Dividende seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2019 darstellt. Die Dividende soll 1,00 Euro pro Aktie betragen und wird im Rahmen der Hauptversammlung 2026 zur Abstimmung gestellt.

Die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Dividende basiert auf einer positiven operativen Geschäftsentwicklung sowohl in Frankfurt als auch international. Fraport erwartet, dass die finanziellen Kennzahlen im Jahr 2026 durch steigende Abschreibungen und höhere Zinsaufwendungen zunächst rückläufig sein werden. Dennoch wird ein deutlicher Anstieg des Free Cash Flows prognostiziert, was dem Unternehmen Spielraum für Dividendenzahlungen und Schuldenabbau verschafft.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Fraport, dass das Unternehmen trotz kurzfristiger Rückschläge und Herausforderungen in der Branche auf einem stabilen Kurs ist. Die positiven Verkehrszahlen und die geplante Dividende könnten dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und die Aktienkurse zu stabilisieren.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 69,65EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.