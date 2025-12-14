Enapter AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung von 12 Millionen Euro abgeschlossen!

Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurden insgesamt 1.518.988 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,58 Euro pro Aktie ausgegeben. Das Grundkapital der Enapter AG erhöht sich dadurch auf 32.071.922 Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. Dezember 2025 an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Sie sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Die Enapter AG hat erfolgreich eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 12 Millionen Euro abgeschlossen, die am 25. November 2025 initiiert wurde. Die Maßnahme war mit einer Überzeichnung von rund 46 % stark nachgefragt, was auf das hohe Interesse der Investoren hinweist. Bestandsaktionäre, die Überbezug angemeldet hatten, erhalten eine Zuteilungsquote von etwa 64 %. Die von CVI-Investments zugesagte Backstop-Verpflichtung musste aufgrund der hohen Nachfrage nicht in Anspruch genommen werden.

Diese Kapitalerhöhung ist Teil einer umfassenderen Finanzierungsstrategie, die auch eine Nullkupon-Pflichtwandelanleihe in Höhe von 9,6 Millionen Euro umfasst. Diese Anleihe wurde von den institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund Limited und CVI-Investments, Inc. gezeichnet, die sich auch zur Vollplatzierung des Gesamtvolumens verpflichtet hatten, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre. Beide Investoren haben zudem einen Lock-Up von sechs Monaten für die im Rahmen der Kapitalmaßnahme erworbenen sowie für bereits gehaltene Aktien vereinbart, was bedeutet, dass etwa 65 % der nach der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien für diesen Zeitraum nicht verkauft werden dürfen.

Die Enapter AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der AEM-Elektrolyseure, die zur Erzeugung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden. Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft. Enapter hat bereits tausende Elektrolyseure an über 360 Kunden in mehr als 55 Ländern geliefert, die in verschiedenen Anwendungen von Energiespeicherung bis Forschung eingesetzt werden.

Die Kapitalerhöhung und die damit verbundene Finanzierung stärken die Position der Enapter AG in einem wachsenden Markt für grüne Wasserstofftechnologien und unterstreichen das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 1,955EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.