Volkswagen Zwickau: Produktionssteigerung und E-Auto-Offensive 2023!

Ein bedeutender Umbruch steht jedoch bevor: Die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden wird diesen Monat eingestellt. Diese Manufaktur gehört, ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz, zu Volkswagen Sachsen. Im Rahmen einer konzernweiten Vereinbarung aus dem Vorjahr war ursprünglich geplant, dass das Zwickauer Werk seine ID-Modelle sowie den Cupra Born an andere Standorte abgibt und künftig nur noch den Audi Q4 e-tron produziert. Die Geschäftsführung hat jedoch entschieden, dass der Cupra Born weiterhin exklusiv in Zwickau gefertigt wird und auch die Produktion des ID.3 in Sachsen verlängert wird. Diese Entscheidung basiert auf einer aktualisierten Volumenplanung, die eine breitere Aufstellung des sächsischen Standorts ermöglicht.

Das Volkswagen-Werk in Zwickau plant für das Jahr 2023 eine Produktionssteigerung und wird voraussichtlich rund 212.000 Fahrzeuge herstellen, was einem Anstieg von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Geschäftsführer Danny Auerswald betonte, dass die Kapazität der Fabrik theoretisch bei über 300.000 Fahrzeugen liegt. In der Zwickauer E-Auto-Fabrik, die derzeit etwa 8.500 Mitarbeiter beschäftigt, werden sechs verschiedene Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb gefertigt.

Das Zwickauer Werk bleibt somit ein Mehrmarken-Werk, das sich auf die Produktion von Elektrofahrzeugen spezialisiert hat. Bei einer Feierstunde zum 35. Jubiläum von Volkswagen Sachsen bezeichnete Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter die Zwickauer Autofabrik als "Leuchtturm in Ostdeutschland" und als das produktivste Werk von Volkswagen in Deutschland.

Volkswagen sieht sich jedoch weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Nach dem Dieselskandal und den Auswirkungen der Pandemie muss der Konzern sich auch auf die Veränderungen im globalen Automobilmarkt, insbesondere in China, einstellen. Der Hersteller nimmt hohe finanzielle Belastungen in Kauf, um in den Elektroautomarkt zu investieren. Diese strategischen Entscheidungen sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen in einem sich schnell verändernden Markt zu sichern.

Insgesamt zeigt die Entwicklung im Zwickauer Werk, dass Volkswagen bestrebt ist, seine Produktionskapazitäten zu optimieren und gleichzeitig auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu reagieren. Die Anpassungen in der Modellproduktion und die Beibehaltung der Fertigung in Zwickau sind Schritte, die darauf abzielen, die Position des Unternehmens in der Branche zu stärken.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 108,3EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.