Nemetschek SE: Wichtige Finanzberichte 2026 – Termine und Details!

Zunächst wird die Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr am 30. April 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den angegebenen Links zugänglich sein. Des Weiteren ist die Veröffentlichung der Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr für den 5. November 2026 angesetzt, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die Nemetschek SE hat am 12. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die anstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte des Unternehmens. Die Nemetschek SE, ein führendes Unternehmen im Bereich Softwarelösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie, plant die Veröffentlichung mehrerer wichtiger Finanzdokumente im Jahr 2026.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten kündigte die Nemetschek SE auch die Veröffentlichung des Konzern-Jahresfinanzberichts für den 19. März 2026 an. Dieser Bericht wird ebenfalls in deutscher und englischer Sprache verfügbar sein. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal bzw. das erste Halbjahr wird am 30. Juli 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen bereitgestellt.

Die Bekanntmachung erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Nemetschek SE betont, dass sie für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich ist und verweist auf ihre Website, wo die Finanzberichte veröffentlicht werden.

Die Vorabbekanntmachung ist ein wichtiger Schritt für Investoren und Analysten, die die finanzielle Entwicklung des Unternehmens verfolgen möchten. Die Bereitstellung der Berichte in beiden Sprachen zeigt das Bestreben der Nemetschek SE, eine breite Zielgruppe zu erreichen und Transparenz zu gewährleisten. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird mit Spannung erwartet, da sie wichtige Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die strategischen Ausrichtungen des Unternehmens geben werden.

Insgesamt unterstreicht die Mitteilung die fortlaufende Verpflichtung der Nemetschek SE zu Transparenz und verantwortungsvollem Umgang mit den Informationen, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 92,90EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.