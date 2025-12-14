Aurubis AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Termine und Details im Überblick!

Die Aurubis AG plant, ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht am 2. Dezember 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zu veröffentlichen. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Finanzpublikationen bereitgestellt. Dies gilt auch für den Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal, der am 11. Mai 2026 veröffentlicht wird.

Die Aurubis AG, ein führendes Unternehmen in der Kupferverarbeitung, hat am 12. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Jahres- und Quartalsberichten gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Zusätzlich wird die Aurubis AG zwei Quartals- bzw. Zwischenmitteilungen herausgeben. Die erste Mitteilung für das erste Halbjahr ist für den 5. Februar 2026 vorgesehen, während die zweite Mitteilung für das zweite Halbjahr am 6. August 2026 veröffentlicht wird. Beide Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen.

Die Bekanntmachung unterstreicht die Transparenz und die gesetzliche Verpflichtung der Aurubis AG, ihre finanziellen Ergebnisse regelmäßig zu kommunizieren. Diese Praxis ist nicht nur für Investoren von Bedeutung, sondern auch für andere Stakeholder, die an der finanziellen Gesundheit und den Geschäftsentwicklungen des Unternehmens interessiert sind.

Die Aurubis AG hat ihren Hauptsitz in Hamburg und ist bekannt für ihre nachhaltigen Produktionsmethoden und ihre Rolle als einer der größten Kupferproduzenten in Europa. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition zu festigen.

Die Informationen sind auf der offiziellen Website der Aurubis AG zugänglich, was den Stakeholdern ermöglicht, sich umfassend über die finanziellen Entwicklungen des Unternehmens zu informieren. Die Vorabbekanntmachung stellt sicher, dass alle relevanten Parteien rechtzeitig über die anstehenden Veröffentlichungen informiert sind, was zur Planung und Analyse ihrer Investitionsentscheidungen beiträgt.

Insgesamt zeigt die Mitteilung der Aurubis AG ein Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht, was in der heutigen Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung ist.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 115,9EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.