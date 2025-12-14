CLAAS 2025: Umsatz stabil, Innovationen boomen – Ein Blick auf die Zukunft!

CEO Jan-Hendrik Mohr betonte die Bedeutung der umfangreichen Produktoffensive, die zahlreiche Innovationen in den Bereichen Feldhäcksler, Traktoren und Pressen umfasste. Besonders hervorzuheben sind die Weltpremieren auf der Agritechnica, wo CLAAS mit neuen Produkten wie der Feldhäckslerbaureihe JAGUAR 1000 und der Großtraktoren-Baureihe AXION 9 auf sich aufmerksam machte. Der JAGUAR 1200 stellte mit 4.096 Tonnen geernteter Silage in 12 Stunden einen neuen Weltrekord auf und erhielt den „Farm Machine Award“. Die AXION 9-Baureihe wurde mit dem Titel „Tractor of the Year 2026“ ausgezeichnet.

Die CLAAS KGaA mbH hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen, trotz eines herausfordernden Marktumfelds, das von globaler Kaufzurückhaltung und volatilen Märkten geprägt war. Der Umsatz blieb mit 4,9 Milliarden Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (5,0 Milliarden Euro), während der Jahresüberschuss auf 230,3 Millionen Euro sank (Vorjahr: 253,3 Millionen Euro). Positiv entwickelte sich der freie Barmittelzufluss, der mit 252 Millionen Euro einen Anstieg im Vergleich zu 190,3 Millionen Euro im Vorjahr verzeichnete.

Die Umsatzentwicklung variierte regional: Während Westeuropa einen leichten Rückgang verzeichnete, wuchs der Umsatz in Zentral- und Osteuropa um 7,9%. In Nord- und Südamerika konnten die stark wachsenden Umsätze in Südamerika die rückläufigen Zahlen in Nordamerika weitgehend ausgleichen.

CLAAS investierte weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, mit Ausgaben von 319,9 Millionen Euro, um die Innovationskraft zu sichern. Wichtige Investitionsprojekte wurden an verschiedenen Standorten umgesetzt, darunter ein neues hochautomatisiertes Vorfertigungszentrum in Harsewinkel und ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Omaha, USA.

Für das Jahr 2026 erwartet CLAAS eine leichte Marktbelebung und einen moderaten Umsatzanstieg, trotz anhaltender politischer Unsicherheiten und unterdurchschnittlicher Erzeugerpreise. Die Prognosen deuten jedoch auf einen moderaten Rückgang des Ergebnisses vor Ertragsteuern hin, bedingt durch höhere Kosten für Forschung, Vertrieb und Digitalisierung.

Insgesamt zeigt CLAAS eine starke Innovationskraft und eine klare Strategie zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit, während das Unternehmen sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld behauptet.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.302USD auf Forex (13. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.