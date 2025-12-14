    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Staatsanleihen unter Druck: Fed-Zinssenkung bleibt ohne große Wirkung!

    Staatsanleihen unter Druck: Fed-Zinssenkung bleibt ohne große Wirkung!
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in der vergangenen Woche nur wenig bewegt, trotz der Zinssenkung der US-Notenbank, die am Mittwoch angekündigt wurde. Am Donnerstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 127,57 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,84 Prozent lag. Die Fed senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, was den Erwartungen der Volkswirte entsprach. Notenbankchef Jerome Powell deutete jedoch an, dass eine Pause bei weiteren Zinssenkungen bevorstehen könnte, da man bereits ausreichend Maßnahmen ergriffen habe, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien weiterhin hoch genug, um die Inflation zu bekämpfen. In den Projektionen der Fed für 2026 wird eine weitere Zinssenkung um 0,25 Punkte in Aussicht gestellt, während die Märkte mit zwei weiteren Senkungen rechnen.

    Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 127,44 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,85 Prozent. Die Inflation in Deutschland bleibt aufgrund überdurchschnittlicher Preissteigerungen bei Dienstleistungen und Lebensmitteln über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, was die erste Schätzung bestätigte und somit den Anleihemarkt kaum bewegte.

    Experten der Commerzbank erwarten, dass die Märkte in der kommenden Woche durchatmen, bevor ein hektisches Jahresende ansteht. Wichtige Daten zu den US-Arbeitsmarktzahlen und der Inflation für November stehen bevor, ebenso wie die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die geldpolitischen Entscheidungen der Fed haben in der Eurozone bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf den Anleihemarkt gezeigt. Die Marktteilnehmer scheinen auf weitere Entwicklungen zu warten, insbesondere im Hinblick auf die künftige Geldpolitik und die anstehenden wirtschaftlichen Indikatoren.

    Insgesamt bleibt die Situation auf dem Anleihemarkt angespannt, während die Anleger die Entwicklungen in den USA und deren potenzielle Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft genau beobachten.



    BUND Future

    -0,02 %
    -0,59 %
    -1,39 %
    -1,29 %
    -6,21 %
    -9,25 %
    -28,56 %
    -19,89 %
    +3,91 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 127,5EUR auf Eurex (12. Dezember 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Staatsanleihen unter Druck: Fed-Zinssenkung bleibt ohne große Wirkung! Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in der vergangenen Woche nur wenig bewegt, trotz der Zinssenkung der US-Notenbank, die am Mittwoch angekündigt wurde. Am Donnerstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 127,57 Punkte, während …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     