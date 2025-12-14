Staatsanleihen unter Druck: Fed-Zinssenkung bleibt ohne große Wirkung!

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in der vergangenen Woche nur wenig bewegt, trotz der Zinssenkung der US-Notenbank, die am Mittwoch angekündigt wurde. Am Donnerstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 127,57 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,84 Prozent lag. Die Fed senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, was den Erwartungen der Volkswirte entsprach. Notenbankchef Jerome Powell deutete jedoch an, dass eine Pause bei weiteren Zinssenkungen bevorstehen könnte, da man bereits ausreichend Maßnahmen ergriffen habe, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien weiterhin hoch genug, um die Inflation zu bekämpfen. In den Projektionen der Fed für 2026 wird eine weitere Zinssenkung um 0,25 Punkte in Aussicht gestellt, während die Märkte mit zwei weiteren Senkungen rechnen.

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 127,44 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,85 Prozent. Die Inflation in Deutschland bleibt aufgrund überdurchschnittlicher Preissteigerungen bei Dienstleistungen und Lebensmitteln über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, was die erste Schätzung bestätigte und somit den Anleihemarkt kaum bewegte.

Experten der Commerzbank erwarten, dass die Märkte in der kommenden Woche durchatmen, bevor ein hektisches Jahresende ansteht. Wichtige Daten zu den US-Arbeitsmarktzahlen und der Inflation für November stehen bevor, ebenso wie die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die geldpolitischen Entscheidungen der Fed haben in der Eurozone bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf den Anleihemarkt gezeigt. Die Marktteilnehmer scheinen auf weitere Entwicklungen zu warten, insbesondere im Hinblick auf die künftige Geldpolitik und die anstehenden wirtschaftlichen Indikatoren.

Insgesamt bleibt die Situation auf dem Anleihemarkt angespannt, während die Anleger die Entwicklungen in den USA und deren potenzielle Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft genau beobachten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 127,5EUR auf Eurex (12. Dezember 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.