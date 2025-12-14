Christian Hammer wird neuer Vorstand der Netfonds AG – Strategische Neuausrichtung!

Zusätzlich zu Hammers Berufung wurden die Mandate der bestehenden Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um mindestens drei Jahre verlängert. Mit der Erweiterung des Vorstands auf vier Mitglieder, zu dem auch Dietgar Völzke gehört, wird die strategische Neuaufstellung des Unternehmens abgeschlossen. Diese Veränderungen sind Teil eines umfassenden Plans, um die Netfonds Gruppe für zukünftiges Wachstum zu positionieren.

Die Netfonds AG hat am 12. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass Christian Hammer mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen wird. Hammer, der seit über 20 Jahren in der Netfonds Gruppe tätig ist und seit 13 Jahren als Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH fungiert, wird in seiner neuen Rolle den Investmentbereich sowie die Regulatorik und Compliance verantworten. Seine Berufung erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung des Führungsteams, die darauf abzielt, die verschiedenen Geschäftsbereiche der Netfonds Gruppe besser zu integrieren und den 360-Grad-Ansatz weiter voranzutreiben.

Christian Hammer bringt umfangreiche Erfahrung und Fachkenntnisse in die Vorstandsebene ein. Unter seiner Leitung hat sich die NFS Netfonds zu Deutschlands größtem bankenunabhängigen Haftungsdach entwickelt, mit rund 480 Partnern und einem Jahresumsatz von 114 Millionen Euro. Seine tiefgehende Marktkenntnis und die etablierten Beziehungen zu Partnern werden als entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen.

Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, äußerte sich positiv über Hammers Berufung und betonte dessen Rolle beim Aufbau eines der wichtigsten Segmente des Unternehmens. Steinmeyer sieht die neue Vorstandsstruktur als optimal für die nächste Wachstumsphase an. Hammer selbst erklärte, dass er sich auf die Herausforderungen in seiner neuen Rolle freue und den Ausbau des Investmentgeschäfts, insbesondere der Vermögensverwaltungsplattform, vorantreiben möchte.

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung in der deutschen Finanzindustrie. Mit der Einführung moderner cloudbasierter Technologien unter der Marke finfire bietet das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Lösung zur Abwicklung und Administration von Geschäftsvorgängen. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Die Netfonds Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 44,60EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.