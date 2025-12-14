    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Henkel unter Druck: FTC-Klage bedroht 725-Millionen-Dollar-Übernahme!

    Henkel unter Druck: FTC-Klage bedroht 725-Millionen-Dollar-Übernahme!
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    Der Konsumgüterkonzern Henkel sieht sich in den USA mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, nachdem die Wettbewerbsbehörde FTC Klage gegen die Übernahme eines Teils der Pittsburgh Paint Co. eingereicht hat. Diese Transaktion, die einen Wert von 725 Millionen US-Dollar (ca. 640 Millionen Euro) hat, würde zwei bedeutende Akteure im Markt für Flüssigklebstoffe, die für Bau- und Heimwerkerarbeiten verwendet werden, zusammenführen. Die FTC argumentiert, dass Henkel und Pittsburgh Paint, das zur Private-Equity-Gesellschaft American Industrial Partners gehört, seit langem als Hauptkonkurrenten agieren.

    Henkel, der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, ist bekannt für Marken wie Loctite und LePage, während Pittsburgh Paint die Marke Liquid Nails vertreibt. Im Jahr 2024 erzielte Henkel in seinem Klebstoffsegment einen Umsatz von etwa 11 Milliarden Euro, was mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht. Pittsburgh Paint erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar (ca. 1,7 Milliarden Euro).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Henkel KGaA Vz!
    Long
    65,77€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    75,00€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die rechtlichen Schwierigkeiten kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Henkel, da das Unternehmen bereits mit einer schwachen Konsumstimmung zu kämpfen hat. Im August senkte Henkel seine Umsatzerwartungen, und der Konzernchef Carsten Knobel äußerte, dass das organische Umsatzwachstum am unteren Ende der Prognosebandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen könnte, sofern sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht verbessert. Trotz dieser Herausforderungen erwartet Henkel, dass die Ergebnisprognosen dank eines laufenden Sparprogramms innerhalb der angestrebten Spanne von 14,5 bis 15,5 Prozent für die bereinigte Umsatzrendite bleiben.

    Die Henkel-Aktie reagierte am Freitag auf die Klage der FTC und notierte wenig verändert, hat jedoch im bisherigen Jahresverlauf einen Rückgang von etwa 17 Prozent verzeichnet. Henkel hat auf die Klage der FTC bisher nicht ausführlich reagiert, sondern angekündigt, die Situation genau zu analysieren.

    Insgesamt steht Henkel vor der Herausforderung, die Übernahme in einem wettbewerbsintensiven Markt zu realisieren, während gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Marktstimmung ungünstig sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirken.



    Henkel VZ

    -0,06 %
    +1,33 %
    -3,04 %
    -5,53 %
    -18,05 %
    +4,01 %
    -20,31 %
    -29,85 %
    +2.044,00 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 69,98EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Henkel unter Druck: FTC-Klage bedroht 725-Millionen-Dollar-Übernahme! Der Konsumgüterkonzern Henkel sieht sich in den USA mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, nachdem die Wettbewerbsbehörde FTC Klage gegen die Übernahme eines Teils der Pittsburgh Paint Co. eingereicht hat. Diese Transaktion, die einen Wert …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     