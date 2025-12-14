Henkel unter Druck: FTC-Klage bedroht 725-Millionen-Dollar-Übernahme!

Henkel, der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, ist bekannt für Marken wie Loctite und LePage, während Pittsburgh Paint die Marke Liquid Nails vertreibt. Im Jahr 2024 erzielte Henkel in seinem Klebstoffsegment einen Umsatz von etwa 11 Milliarden Euro, was mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht. Pittsburgh Paint erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar (ca. 1,7 Milliarden Euro).

Der Konsumgüterkonzern Henkel sieht sich in den USA mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, nachdem die Wettbewerbsbehörde FTC Klage gegen die Übernahme eines Teils der Pittsburgh Paint Co. eingereicht hat. Diese Transaktion, die einen Wert von 725 Millionen US-Dollar (ca. 640 Millionen Euro) hat, würde zwei bedeutende Akteure im Markt für Flüssigklebstoffe, die für Bau- und Heimwerkerarbeiten verwendet werden, zusammenführen. Die FTC argumentiert, dass Henkel und Pittsburgh Paint, das zur Private-Equity-Gesellschaft American Industrial Partners gehört, seit langem als Hauptkonkurrenten agieren.

Die rechtlichen Schwierigkeiten kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Henkel, da das Unternehmen bereits mit einer schwachen Konsumstimmung zu kämpfen hat. Im August senkte Henkel seine Umsatzerwartungen, und der Konzernchef Carsten Knobel äußerte, dass das organische Umsatzwachstum am unteren Ende der Prognosebandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen könnte, sofern sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht verbessert. Trotz dieser Herausforderungen erwartet Henkel, dass die Ergebnisprognosen dank eines laufenden Sparprogramms innerhalb der angestrebten Spanne von 14,5 bis 15,5 Prozent für die bereinigte Umsatzrendite bleiben.

Die Henkel-Aktie reagierte am Freitag auf die Klage der FTC und notierte wenig verändert, hat jedoch im bisherigen Jahresverlauf einen Rückgang von etwa 17 Prozent verzeichnet. Henkel hat auf die Klage der FTC bisher nicht ausführlich reagiert, sondern angekündigt, die Situation genau zu analysieren.

Insgesamt steht Henkel vor der Herausforderung, die Übernahme in einem wettbewerbsintensiven Markt zu realisieren, während gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Marktstimmung ungünstig sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirken.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 69,98EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.