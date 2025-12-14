Accentro Real Estate AG: Jefferies Financial Group hält 4,58 % Stimmrechte!

Die Accentro Real Estate AG, mit Sitz in Berlin, meldete, dass die Jefferies Financial Group Inc. aus New York, USA, einen Anteil von 4,58 % an den Stimmrechten des Unternehmens hält. Diese Schwellenberührung fand am 24. Oktober 2025 statt. Der Gesamtanteil der Stimmrechte, die nach § 41 WpHG gemeldet werden müssen, beträgt 284.299. In der Mitteilung wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte angegeben, die den Anteil beeinflussen könnten.

Am 12. Dezember 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung vom 11. Dezember 2025, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung bestimmt war. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Die Stimmrechtsmitteilung umfasst detaillierte Informationen über die Stimmrechtsbestände. So wird aufgeführt, dass die Jefferies Strategic Investments LLC, eine Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group, die 4,58 % der Stimmrechte hält. Die Mitteilung stellt klar, dass der Mitteilungspflichtige, also die Jefferies Financial Group Inc., weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der Accentro Real Estate AG halten.

In der Mitteilung sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die relevanten Paragraphen des WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) aufgeführt, die die Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen regeln. Diese Vorschriften sollen Transparenz im Aktienhandel gewährleisten und sicherstellen, dass alle relevanten Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse der Aktionäre zeitnah und umfassend veröffentlicht werden.

Die Accentro Real Estate AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert hat. Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die für börsennotierte Unternehmen gelten, um die Marktintegrität zu wahren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Korrektur der Stimmrechtsmitteilung der Accentro Real Estate AG wichtige Informationen über die Eigentümerstruktur des Unternehmens liefert und die regulatorischen Anforderungen des WpHG erfüllt.

Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,68 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Stuttgart (12. Dezember 2025, 16:01 Uhr) gehandelt.