Deutsche Beteiligungs AG: Wichtige Finanzberichte 2026 im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 plant die Deutsche Beteiligungs AG die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 7. Mai 2026. Die entsprechenden Dokumente werden auf den Unternehmenswebseiten für Aktionäre veröffentlicht: die deutsche Version ist unter https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/ und die englische Version unter https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/ zugänglich.

Die Deutsche Beteiligungs AG hat am 12. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Quartals- und Zwischenberichte sowie den Konzern-Finanzbericht für das Jahr 2026. Die Veröffentlichung dieser Berichte erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung veröffentlicht, ebenfalls in deutscher und englischer Sprache, am 5. November 2026. Auch diese Berichte werden auf den gleichen Webseiten bereitgestellt.

Zusätzlich wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) 2026 am 6. August 2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt ebenfalls in beiden Sprachen, wobei die deutschen und englischen Versionen auf den zuvor genannten Links abrufbar sind.

Die Deutsche Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Unternehmen, das sich auf die Beteiligung an mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Sie bietet ihren Aktionären und Investoren regelmäßig Informationen über ihre finanzielle Lage und die Entwicklung ihrer Beteiligungen. Die Bekanntmachung der Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Transparenz und der Kommunikation mit den Investoren.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilung verantwortlich ist, bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Finanzberichterstattung und Corporate News an. Die Bekanntmachung unterstreicht das Engagement der Deutschen Beteiligungs AG, ihre Aktionäre zeitnah und umfassend über relevante finanzielle Informationen zu informieren.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die Deutsche Beteiligungs AG ihre Reporting-Verpflichtungen ernst nimmt und eine klare Kommunikationsstrategie verfolgt, um das Vertrauen ihrer Investoren zu stärken und die Transparenz zu fördern.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.