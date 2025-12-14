Revolutionäre Therapie: Nadelfreie Adipositasbehandlung im Fokus!

In Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern hat Lir ein kontrolliertes Tiermodell entwickelt, um die Effizienz der transdermalen Formulierungen zu bewerten. Die Tiere werden mit den entsprechenden Formulierungen behandelt und anschließend einer oralen Glukosebelastung unterzogen. Die Ergebnisse werden durch die Messung des Blutzuckerspiegels nach der Glukoseaufnahme ermittelt. Zudem wird die transdermale Verabreichung mit subkutanen Injektionen verglichen, um die Durchdringung der Haut und die Blutzuckerregulation zu bewerten.

Lir Life Sciences Corp. hat das Design einer neuen vergleichenden Tierstudie zur Evaluierung der transdermalen Verabreichung von GLP-1- und GIP-basierten Adipositastherapien vorgestellt. Diese Hormone, die als Inkretine bekannt sind, fördern die Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse und tragen zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei. Ziel der Studie ist es, die Wirksamkeit einer neuartigen Plattform zur nadelfreien Verabreichung von Therapien zur Behandlung von Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen zu testen.

Die Studie soll die Leistungsfähigkeit der transdermalen Plattform von Lir für verschiedene Therapien erfassen und die Grundlage für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte bilden. Dabei wird untersucht, welche Moleküle sich am besten für die nadelfreie Verabreichung eignen und für Folgestudien zur Zulassung als neues Prüfpräparat geeignet sind. Edward Mills, CEO von Lir Life Sciences, betont, dass diese Bemühungen Teil einer umfassenden Strategie sind, um sichere und effektive Alternativen zu injizierbaren Therapien zu entwickeln.

Zusätzlich hat Lir Life Sciences eine provisorische Patentanmeldung für eine nadelfreie Verabreichungsplattform eingereicht, die GLP-1- und GIP-basierte Therapien abdecken soll. Diese Anmeldung soll den Ansatz des Unternehmens schützen, die Notwendigkeit von Injektionen zu reduzieren und die Einführung von Adipositasbehandlungen zu erleichtern. Die transdermalen Formate, die in der Anmeldung beschrieben werden, umfassen Pflaster, Cremes und Gele, die eine einfache Anwendung ermöglichen und die Therapietreue erhöhen könnten.

In Anbetracht der globalen Adipositas-Epidemie, die bis 2035 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung betreffen könnte, sieht Lir Life Sciences eine bedeutende Marktchance. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch innovative, nicht-invasive Therapielösungen einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Fettleibigkeit zu leisten und gleichzeitig die Zugänglichkeit und Kosteneffizienz in verschiedenen Märkten zu verbessern.

Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 1,020EUR auf Gettex (12. Dezember 2025, 22:44 Uhr) gehandelt.