Warum kleine europäische Staaten die Krypto-Welt anführen – Bericht 2025

Litauen belegt den dritten Platz weltweit, hinter Singapur und den USA, und profitiert von einer fortschrittlichen Regulierung sowie einer digital versierten Bevölkerung. Die meisten in Litauen lizenzierten Unternehmen agieren global und nicht nur lokal. Irland und Estland sind ebenfalls unter den Top 15, wobei Irland als Technologie- und Fintech-Hub gilt und Estland durch seine digitale Governance und frühe Blockchain-Einführung besticht. Österreich rangiert auf Platz 15, unterstützt durch kulturelle Führungsstärke und akademisches Engagement.

Der Bericht "World Crypto Rankings 2025", veröffentlicht von Bybit und DL Research, hebt hervor, dass kleine europäische Staaten wie Litauen, Estland und Irland führend in der Einführung von Kryptowährungen sind. Diese Länder übertreffen größere Volkswirtschaften wie Frankreich und Deutschland durch ihre Effizienz und Flexibilität in der Nutzung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen. Der Bericht bewertet die Akzeptanz von Kryptowährungen anhand von vier Kriterien: Nutzerpenetration, Transaktionsnutzung, institutionelle Bereitschaft und kulturelle Durchdringung.

Die Studie betont, dass kleinere Staaten durch regulatorische Agilität zu wichtigen Akteuren in der globalen Kryptoökonomie werden können. Trotz ihrer geringen Bevölkerungszahlen ziehen diese Länder große Börsen und Fintech-Unternehmen an, die in größeren Märkten tätig sind. Westeuropa hingegen integriert Kryptowährungen in etablierte Finanzsysteme, wobei die Schweiz als führendes Beispiel für einen strukturell vollständigen Krypto-Adoptor gilt. Die Schweiz bietet eine hervorragende Infrastruktur und einen stabilen Rechtsrahmen, während die Niederlande durch ein hohes öffentliches Bewusstsein und fortschrittliche Regulierung glänzen.

Die vollständige Einführung der MiCA-Verordnung im Jahr 2026 wird Europas Position als globaler Regulierungsstandardgeber weiter festigen und institutionelle Investitionen erleichtern. Der Bericht unterstreicht die Bedeutung der Kombination aus regulatorischer Sicherheit und technologischer Agilität, die es der EU ermöglicht, sich als bedeutendes Zentrum in der globalen Kryptoindustrie zu etablieren.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass die kleinen Staaten Europas durch innovative Ansätze und klare Regulierungen eine Vorreiterrolle in der Krypto-Adoption einnehmen, während größere Volkswirtschaften allmählich folgen. Die Analyse ist im "Bybit x DL Research World Crypto Rankings Report" verfügbar und dient als wertvolle Informationsquelle für die Branche.

