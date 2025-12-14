    StartseitevorwärtsAktienvorwärts029 Group AktievorwärtsNachrichten zu 029 Group
    029 Group SE: Strategische Transaktionen für neue Investitionschancen!

    Die 029 Group SE, eine internationale Investmentplattform mit Fokus auf Real Estate, Hospitality und Lifestyle, hat am 12. Dezember 2025 den erfolgreichen Abschluss zweier strategischer Transaktionen bekannt gegeben. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens, um Liquidität zu schaffen und Kapital in neue Investitionsschwerpunkte zu lenken.

    Im Rahmen der ersten Transaktion hat die 029 Group ihre gesamte Beteiligung an der TRIP Drinks Ltd. verkauft. Der Verkauf erfolgte auf dem Sekundärmarkt an bestehende Investoren und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 4,9 Millionen Euro. Dies entspricht einem realisierten Multiple von 3,3x auf das eingesetzte Kapital. Das Management erwartet, dass sich aus dieser Veräußering eine Minderung des Buchwerts der Gesamtvermögenswerte nach HGB im Geschäftsjahr 2025 um rund 1,8 Millionen Euro ergeben wird. Diese Entscheidung folgt auf eine Finanzierungsrunde von TRIP im November 2025 und verdeutlicht die strategische Neuausrichtung der 029 Group, die darauf abzielt, Kapital für neue Investitionen freizusetzen.

    Parallel dazu hat die 029 Group SE eine 5,0-prozentige Beteiligung an der Periskop Partners AG, einer Immobilieninvestmentplattform mit Sitz in Berlin, erworben. Der Kaufpreis für diese Beteiligung beträgt 4,0 Millionen Euro. Zudem hat sich die 029 Group SE Call-Optionen gesichert, um ihre Beteiligung auf bis zu 10,0 Prozent zu erhöhen. Die Periskop Partners AG ist in Deutschland und Polen aktiv und verwaltet ein Vermögen von über 2 Milliarden Euro. Diese Akquisition ergänzt die bestehende Beteiligung an der Limestone Capital AG und ist Teil der strategischen Neupositionierung der 029 Group SE.

    Die 029 Group SE hat ihren Sitz in Berlin und verfolgt einen hands-on Investitionsansatz, der darauf abzielt, durch ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau signifikante Mehrwerte zu schaffen. Die Plattform entwickelt und unterstützt innovative Marken und Konzepte, die das Leben, Arbeiten und Reisen neu definieren.

    Insgesamt zeigen die jüngsten Transaktionen der 029 Group SE eine klare Strategie zur Optimierung des Portfolios und zur Stärkung ihrer Marktposition in den Bereichen Real Estate, Hospitality und Lifestyle.



