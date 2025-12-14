    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Land will von neuer Bahnchefin klaren Plan für Stuttgart 21

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Bei einem Treffen zur erneuten Verschiebung der Stuttgart-21-Eröffnung will Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann einen realistischen Plan für das Milliardenprojekt hören. Er erwarte von Bahnchefin Evelyn Palla, dass sie einen klaren Weg für die Inbetriebnahme vorlege, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

    "Das Inbetriebnahmekonzept muss dafür zeitlich großzügig genug angesetzt sein, inklusive Testphase, damit es klappt", sagte Hermann. Sonst drohten erneut Umplanungen und holprige Übergänge.

    Die Branche müsse sich vorbereiten und trainieren können. "Es bedarf genügend Übungs- und Testzeit über mehrere Monate, um die neue Technologie zu testen." Mit Stuttgart 21 gehe eben nicht nur ein neuer Bahnhof, sondern auch neue Fahrzeuge, ein neuer Fahrplan und eine komplett neue digitale Steuerungs- und Sicherheitstechnik in Betrieb. "Dass all das zusammen auf Anhieb funktionieren wird, ist ziemlich unwahrscheinlich", so der Minister.

    Neues Eröffnungsdatum ist nicht bekannt

    Im November wurde bekannt, dass auch die für Ende 2026 geplante Teileröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht zu halten sein wird. Ein neues Eröffnungsdatum gibt es bisher nicht. Technische Probleme bei der Digitalisierung und beim Bau des Bahnhofs sind der Bahn zufolge der Grund für die erneute geplante Verschiebung.

    Am Montag trifft sich in Stuttgart deswegen der Lenkungskreis des Projektes zu einer Sondersitzung. In dem Gremium sitzen neben der Deutschen Bahn auch das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart. Bei der Sitzung am Stuttgarter Flughafen werden am Montag auch die neue Bahnchefin Evelyn Palla und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet./dna/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
