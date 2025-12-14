Diese Aktie zahlt satte +3,00 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Chubu Electric Power gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,79 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Chubu Electric Power verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,00 %. Mit +3,00 % Dividendenrendite bietet Chubu Electric Power ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,78 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Chubu Electric Power für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,00 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,79. Chubu Electric Power weißt eine Marktkapitalisierung von 9,48 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Chubu Electric Power ist ein führender japanischer Energieversorger, spezialisiert auf Stromerzeugung und -verteilung. Es ist der drittgrößte Anbieter in Japan, mit Fokus auf fossile Brennstoffe, Kernenergie und erneuerbare Energien. Hauptkonkurrenten sind TEPCO und Kansai Electric. Das Unternehmen differenziert sich durch Investitionen in erneuerbare Energien und innovative Lösungen.

Chubu Electric Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.12.2025

Die Chubu Electric Power Aktie notiert aktuell bei 12,500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,300 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,00 %, eine Investition von etwa 400.000€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 70,00 +16,67 % +3,00 % 2025 60,00 +9,09 % +3,46 % 2024 55,00 +10,00 % +2,75 % 2023 50,00 0,00 % +3,63 %

Warum Chubu Electric Power für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,00 %

Stetiges Dividendenwachstum: +8,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 8,79

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Chubu Electric Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,80 % 1 Monat -0,79 % 3 Monate +3,28 % 1 Jahr +23,53 %

Informationen zur Chubu Electric Power Aktie

Es gibt 758 Mio. Chubu Electric Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,48 Mrd. € wert.

Chubu Electric Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Chubu Electric Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chubu Electric Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.