    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 50/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Insiderkäufe vom 08.12.25 bis 14.12.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Dermapharm Holding SE
    		1 53,82 Mio. 1,44 Mio. Stk.
    innoscripta SE
    		4 3,10 Mio. 32,52 Tsd. Stk.
    Smartbroker Holding AG
    		1 442,50 Tsd. 30,00 Tsd. Stk.
    Hoenle AG
    		1 385,43 Tsd. 56,68 Tsd. Stk.
    Siemens Aktiengesellschaft
    		4 250,10 Tsd. 1,07 Tsd. Stk.
    Evotec SE
    		1 109,49 Tsd. 20,02 Tsd. Stk.
    init innovation in traffic systems SE
    		1 99,66 Tsd. 2,20 Tsd. Stk.
    KST Beteiligungs AG
    		1 97,60 Tsd. 80,00 Tsd. Stk.
    TUI AG
    		2 48,51 Tsd. 6,13 Tsd. Stk.
    Rheinmetall Aktiengesellschaft
    		1 31,84 Tsd. 20 Stk.
    Weng Fine Art AG
    		1 25,73 Tsd. 5,50 Tsd. Stk.
    AMADEUS FIRE AG
    		1 20,88 Tsd. 500 Stk.
    DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft
    		1 12,07 Tsd. 635 Stk.
    Circus SE
    		1 10,08 Tsd. 806 Stk.
    audius SE
    		1 9,68 Tsd. 800 Stk.
    RWE Aktiengesellschaft
    		1 4,99 Tsd. 116 Stk.
    Trade & Value AG
    		1 225,00 150 Stk.

    Insiderverkäufe vom 08.12.25 bis 14.12.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Siemens Aktiengesellschaft
    		1 1,17 Mio. 5,00 Tsd. Stk.
    KST Beteiligungs AG
    		1 97,60 Tsd. 80,00 Tsd. Stk.
    Infineon Technologies AG
    		1 48,32 Tsd. 1,30 Tsd. Stk.
    Elmos Semiconductor SE
    		1 40,82 Tsd. 400 Stk.



