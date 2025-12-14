Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 50/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
Insiderkäufe vom 08.12.25 bis 14.12.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|53,82 Mio.€
|1,44 Mio. Stk.
|4
|3,10 Mio.€
|32,52 Tsd. Stk.
|1
|442,50 Tsd.€
|30,00 Tsd. Stk.
|1
|385,43 Tsd.€
|56,68 Tsd. Stk.
|4
|250,10 Tsd.€
|1,07 Tsd. Stk.
|1
|109,49 Tsd.€
|20,02 Tsd. Stk.
|1
|99,66 Tsd.€
|2,20 Tsd. Stk.
|1
|97,60 Tsd.€
|80,00 Tsd. Stk.
|2
|48,51 Tsd.€
|6,13 Tsd. Stk.
|1
|31,84 Tsd.€
|20 Stk.
|1
|25,73 Tsd.€
|5,50 Tsd. Stk.
|1
|20,88 Tsd.€
|500 Stk.
|1
|12,07 Tsd.€
|635 Stk.
|1
|10,08 Tsd.€
|806 Stk.
|1
|9,68 Tsd.€
|800 Stk.
|1
|4,99 Tsd.€
|116 Stk.
|1
|225,00€
|150 Stk.
Insiderverkäufe vom 08.12.25 bis 14.12.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,17 Mio.€
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|97,60 Tsd.€
|80,00 Tsd. Stk.
|1
|48,32 Tsd.€
|1,30 Tsd. Stk.
|1
|40,82 Tsd.€
|400 Stk.
Dermapharm Holding
Wochenperformance: -2,36 %
Platz 1
innoscripta
Wochenperformance: +3,09 %
Platz 2
Siemens
Wochenperformance: +3,77 %
Platz 3
Smartbroker Holding
Wochenperformance: +5,96 %
Platz 4
Dr.Hoenle
Wochenperformance: +2,02 %
Platz 5
KST Beteiligungs
Wochenperformance: +17,92 %
Platz 6
Evotec
Wochenperformance: -5,62 %
Platz 7
init innovation in traffic systems
Wochenperformance: -0,43 %
Platz 8
TUI
Wochenperformance: -1,21 %
Platz 9
Infineon Technologies
Wochenperformance: -0,05 %
Platz 10
Elmos Semiconductor
Wochenperformance: -2,32 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: +4,61 %
Platz 12
WENG FINE ART
Wochenperformance: +5,65 %
Platz 13
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -3,22 %
Platz 14
DLB-Anlageservice
Wochenperformance: +5,56 %
Platz 15
Circus
Wochenperformance: -0,74 %
Platz 16
audius
Wochenperformance: +0,83 %
Platz 17
RWE
Wochenperformance: -0,18 %
Platz 18
Trade & Value
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 19
