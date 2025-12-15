Siemens Energy, Enel und Iberdrola mit 14,85% Chance und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei einem Kursrückgang der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Die der Branche der Energieversorgung und Energietechnik zuzuzählenden internationalen Aktien Enel, Iberdrola und Siemens Energy legten in den vergangenen 12 Monaten kräftig zu, wobei die deutsche Siemens Energy-Aktie mit einem Kursgewinn von 133 Prozent den höchsten Wertzuwachs der drei Werte verzeichnen konnte.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 14,85% Crédit Agricole Protect Pro-Energy 25–26-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 14,85 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

14,85% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 23.12.25 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Euro Energy 25–26-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 23.12.26, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 14,85 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am31.12.26 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 14,85% Crédit Agricole Protect Pro Energy 25–26-Anleihe, fällig am 31.12.26, ISIN: DE000A4PU990, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReportt-Fazit: Die neue Protect Pro Energy 25–26-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 14,85 Prozent, wenn keine der drei europäischen der Energiegewinnungsbranche zuzuzählenden Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.