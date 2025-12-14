    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    Ist das die langweiligste Aktie im DAX?

    Qiagen gehört zu den kleinsten und am meisten unterschätzen Werten im DAX. Die Aktie ist ein defensives Bollwerk mit cleverer Ausschüttungspolitilk.

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen: Unterschätzter DAX-Wert mit stabiler Ausschüttung.
    • Umsatzplus von 5% und Gewinn über Erwartungen erzielt.
    • Erstmals Bardividende von 25 US-Cent in Aussicht.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Foto: Rafael Henrique - picture alliance

    Rheinmetall, Siemens Energy, Bayer und Volkswagen: Diese DAX-Aktien haben 2025 die Schlagzeilen beherrscht. Am anderen Ende des deutschen Leitindexes ging es dagegen deutlich geräuschloser zu. Weder Rüstungsrallye noch KI-Boom haben die Geschäfte des Diagnostikspezialisten Qiagen stark in Wallung gebracht. Der Konzern ist zwar im DAX notiert, hat seinen Hauptsitz allerdings im niederländischen Venlo.

    Während die mediale Berichterstattung oft von der Marktkapitalisierung, der Bekanntheit der Marke und aktuellen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen abhängt, ist Qiagen in einer Nische aktiv, die selten auf das breite Interesse von Privatanlegern stößt. Auch mit starken Kursgewinnen konnte die Aktie in diesem Jahr nicht punkten. Aus Anlegersicht muss das Jahr mit einem Minus von 15 Prozent als klare Enttäuschung verbucht werden.

    Dabei hält Qiagen gerade für Biotech-Investoren eine besonders spannende Anlagestory bereit. Qiagen ist ein global führendes Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen und stellt die Werkzeuge her, die Labore, Forscher und Ärzte benötigen, um molekulare Erkenntnisse aus Proben zu gewinnen. 

    Im dritten Quartal 2025 solide Zahlen vorgelegt, doch der Markt blickt skeptisch auf das Wachstumstempo. Dabei sehen unter anderem die Analysten von Berenberg mehrere Trends, die das defensive Profil des Diagnostikspezialisten klar unterstreichen. Der DAX-Zwerg bleibt in seinen Kernsegmenten ein globaler Top-3-Anbieter, profitiert von starken Marken, einem breiten Produktzyklus und wachstumsstarken Plattformen.

    Entgegen der aktuellen Kursflaute wurden die Jahresziele im November leicht angehoben, trotz eines herausfordernden Umfelds. Das Umsatzplus von 5 Prozent (CER) und ein über den Erwartungen liegender Gewinn pro Aktie zeigen, dass Qiagen operativ stabil bleibt. Die Rückkehr zu Wachstum in den Sample Technologies signalisiert Rückenwind vor neuen Geräteeinführungen.

    Auch die Bewertung erscheint attraktiv – rund EV/EBITDA-Verhältnis von 11 und ein KGV von 17. 

    Qiagen

    -0,52 %
    -5,26 %
    +0,46 %
    -1,96 %
    -14,20 %
    -23,87 %
    -18,00 %
    +46,19 %
    +1.639,72 %
    ISIN:NL0015002CX3WKN:A40ZZU

    Kurzfristige Risiken drücken die Erwartungen, doch strukturell bleibe Qiagen eine der stabilsten Wachstumsstories im Diagnostiksektor, schreiben die Analysten. Für Anleger besonders spannend: Erstmals soll in diesem Jahr eine Bardividende von 25 US-Cent fließen.

    In der Vergangenheit hatte das Unternehmen auf ein steuerlich optimierties Ausschüttungsmodell gesetzt, das für Anleger besonders attraktiv ist. Das Verfahren läuft vollständig über die Eigenkapitalstruktur: Qiagen erhöht dabei den Nennwert seiner Aktien vorübergehend durch die Auflösung einer Rücklage, führt anschließend eine Aktienzusammenlegung durch und setzt den Nennwert wieder auf das ursprüngliche Niveau. Das dabei freiwerdende Kapital wird an die Anteilseigner ausgeschüttet – ohne die Unsicherheiten klassischer Rückkaufprogramme.

    Für Anleger hat das Modell einen entscheidenden Vorteil: Die Zahlung gilt nicht als Dividende, sondern mindert den Einstandskurs. Eine Steuer fällt daher erst beim späteren Verkauf an.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Julian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wO Heimspiel Ist das die langweiligste Aktie im DAX? Qiagen gehört zu den kleinsten und am meisten unterschätzen Werten im DAX. Die Aktie ist ein defensives Bollwerk mit cleverer Ausschüttungspolitilk.
