Einkommen mit Aktien
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,20 %
Mit einer Dividendenrendite von +4,20 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Sekisui House ist ein führendes Bauunternehmen in Japan, spezialisiert auf nachhaltiges Wohnen und Stadtentwicklung. Es bietet Fertighäuser, Wohnanlagen und Renovierungsdienste an. International expandierend, konkurriert es mit Daiwa House und Sumitomo Forestry. Sekisui House zeichnet sich durch umweltfreundliche Technologien und energieeffiziente Bauweisen aus.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Sekisui House nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Sekisui House gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,20 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+9,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Sekisui House verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,20 %.
Mit +4,20 % Dividendenrendite bietet Sekisui House ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Sekisui House für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,20 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,33.
Sekisui House weißt eine Marktkapitalisierung von 12,20 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,20 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Sekisui House Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.12.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sekisui House Aktie. Mit einer Performance von -1,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,20 %, eine Investition von etwa 71.429€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|144,00
|+6,67 %
|+4,20 %
|2025
|135,00
|+9,76 %
|+3,62 %
|2024
|123,00
|+11,82 %
|+3,93 %
|2023
|110,00
|+22,22 %
|+4,48 %
|2022
|90,00
|+9,76 %
|+3,97 %
|2021
|82,00
|0,00 %
|+3,93 %
Warum Sekisui House für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,20 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,84 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,33
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Sekisui House Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,54 %
|1 Monat
|-2,11 %
|3 Monate
|-5,58 %
|1 Jahr
|-18,42 %
Informationen zur Sekisui House Aktie
Es gibt 663 Mio. Sekisui House Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,20 Mrd. € wert.
Sekisui House Aktie jetzt kaufen?
Ob die Sekisui House Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sekisui House Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.