Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,20 %

Sekisui House ist ein führendes Bauunternehmen in Japan, spezialisiert auf nachhaltiges Wohnen und Stadtentwicklung. Es bietet Fertighäuser, Wohnanlagen und Renovierungsdienste an. International expandierend, konkurriert es mit Daiwa House und Sumitomo Forestry. Sekisui House zeichnet sich durch umweltfreundliche Technologien und energieeffiziente Bauweisen aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Sekisui House nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Sekisui House gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,20 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

