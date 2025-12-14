Top-Artikel der Kalenderwoche 50/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Michael Burry stellt sich erneut gegen den KI-Hype. OpenAI sieht er trotz möglicher Rekord-IPO-Pläne auf Netscape-Spuren – und Palantir für so überbewertet wie einst DiamondCluster.

Die Zeichen für die europäische Rüstungsindustrie stehen weiter klar auf Wachstum. Rheinmetall könnte seine Position durch eine Übernahme von KNDS stärken. Für einen Deal bräuchte es politische Rückendeckung.

Kaum ein Analyst war kritischer als Adrien Rabier – jetzt dreht er komplett. Die Aktie sei überverkauft, die Panik übertrieben, die Aussichten intakt.

Eli Lilly investiert 6 Milliarden US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in Alabama. Der Bau der Anlage soll 3.450 Arbeitsplätze schaffen und in der Produktionsstätte soll Orforglipron als Pille gegen Fettleibigkeit produziert werden.

JD.com bringt seine Supply-Chain-Tochter in Hongkong an die Börse. Das frische Kapital soll die globale Expansion antreiben – und schürt hohe Erwartungen.

Angst vor der Stablecoin-Revolution? Übertrieben! Mieses Sentiment hat die Aktie des Kreditkartenriesen Visa in den vergangenen Monaten nach unten gezogen. Zu Unrecht sagen Analysten von BofA Research.

Volkswagen kündigt eine milliardenschwere Investitionsoffensive an, um sich nach Krisenjahren in China und den USA mit neuem Fokus auf Europa aufzustellen.

Die EZB legt sich erneut mit Italien an: Ein umstrittener Plan rund um die Goldreserven sorgt für Unruhe in Frankfurt. Kritiker warnen vor politischem Zugriff auf milliardenschwere Bestände. Die Hintergründe.