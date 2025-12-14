    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir
    Top-Artikel der Kalenderwoche 50/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Burry sieht OpenAI am Abgrund – und vergleicht Palantir mit einem Dotcom-Opfer


    Michael Burry stellt sich erneut gegen den KI-Hype. OpenAI sieht er trotz möglicher Rekord-IPO-Pläne auf Netscape-Spuren – und Palantir für so überbewertet wie einst DiamondCluster.

    Schmiedet Rheinmetall einen neuen europäischen Rüstungsriesen zusammen?


    Die Zeichen für die europäische Rüstungsindustrie stehen weiter klar auf Wachstum. Rheinmetall könnte seine Position durch eine Übernahme von KNDS stärken. Für einen Deal bräuchte es politische Rückendeckung.

    Selloff übertrieben – Ausgerechnet Bernstein ruft bei Rheinmetall zum Einstieg


    Kaum ein Analyst war kritischer als Adrien Rabier – jetzt dreht er komplett. Die Aktie sei überverkauft, die Panik übertrieben, die Aussichten intakt.

    Eli Lilly plant Mega-Investition für Produktion von Pille gegen Fettleibigkeit


    Eli Lilly investiert 6 Milliarden US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in Alabama. Der Bau der Anlage soll 3.450 Arbeitsplätze schaffen und in der Produktionsstätte soll Orforglipron als Pille gegen Fettleibigkeit produziert werden.

    Fast die Hälfte schon verkauft: JD.com-Tochter startet Mega-IPO!


    JD.com bringt seine Supply-Chain-Tochter in Hongkong an die Börse. Das frische Kapital soll die globale Expansion antreiben – und schürt hohe Erwartungen.

    "Eines der besten Unternehmen der Welt" zum Schnäppchenpreis


    Angst vor der Stablecoin-Revolution? Übertrieben! Mieses Sentiment hat die Aktie des Kreditkartenriesen Visa in den vergangenen Monaten nach unten gezogen. Zu Unrecht sagen Analysten von BofA Research.

    Volkswagen kündigt 160 Milliarden Euro Investitionsprogramm an


    Volkswagen kündigt eine milliardenschwere Investitionsoffensive an, um sich nach Krisenjahren in China und den USA mit neuem Fokus auf Europa aufzustellen.

    EZB stoppt Italiens Gold-Pläne! Wem gehört der 2452-Tonnen-Goldschatz?


    Die EZB legt sich erneut mit Italien an: Ein umstrittener Plan rund um die Goldreserven sorgt für Unruhe in Frankfurt. Kritiker warnen vor politischem Zugriff auf milliardenschwere Bestände. Die Hintergründe.

