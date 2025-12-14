    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX – Die Seitswärtsrange mal wieder ausgelotet

    Es kann nicht in jedem Jahr klappen. Allerdings hätte man bei einem solch langen Seitwärtstrend schon damit rechnen dürfen, dass es noch eine Jahresschlussrallye gibt. Offenbar reicht die Kraft im Markt aber nicht aus.

    Mit dem Halten der Unterstützungszone hatte sich die Chance auf die Jahresendrallye aufgetan. Der DAX ist in den letzten Wochen kontinuierlich angestiegen und am Freitag an die Widerstandszone gelaufen. Hier wurde allerdings eine Intraday-Stimmungswende vollzogen. Diese zeigt an, dass ein Ausbruch nach oben erneut nicht gelingen dürfte. Die Indikatoren befinden sich nicht nur im überkauften Bereich, sondern haben zum Teil auch Divergenzen generiert, was ein klares Warnsignal darstellt. Somit dürfte das Thema Jahresendrallye endgültig beendet sein. Es wäre nun bereits ein Erfolg, wenn die Seitwärtsrange gehalten werden würde.

     

    Dow Jones – Der Ausbruch scheint nicht zu beflügeln

    Der Dow Jones hat in der zweiten Wochenhälfte zwar den Ausbruch über den kleinen Widerstand geschafft, konnte diesen bislang aber noch nicht veredeln. Die Gegenbewegung am Freitag stellt bislang lediglich ein Pull-Back an die Ausbruchslinie dar. Dies könnte sich zum Wochenstart aber ausweiten. Sollte die neue Unterstützung nicht gehalten werden, droht erneut eine größere Korrekturbewegung.

    Gold – Der latente Widerstand wurde gebrochen

     

    Der Ausbruch von Gold über den Widerstand hat einen Schönheitsfehler. Es wurde ein klassischer Shooting-Star gebildet. Das bisherige Top wurde am Freitag knapp verfehlt. Somit würde eine Bestätigung am Montag zu einer erneuten Korrekturbewegung führen. Die kleinen Divergenzen bei den Indikatoren dürften ihr Übriges für eine solche Korrektur tun.

    Öl – Es geht weiter abwärts

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Es hat sich gegenüber der vergangenen Woche kaum etwas verändert. Das Öl bröckelt weiter nach unten und dürfte in der kommenden Woche erneut die untere Begrenzung der großen Seitwärtsrange testen. Es sind nur noch wenige Punkte bis dorthin. Ein Ausbruch nach unten dürfte allerdings kaum auf dem Programm stehen, da die Indikatoren wieder im überverkauften Bereich angekommen sind. Somit sollte im Bereich von 60 USD wieder ein Halt zu finden sein.

     

    Bitcoin/USD – Was bedeutet der Keil?

    Keile sind recht verlässliche Formationen, die meist lehrbuchmäßig aufgelöst werden. In diesem Fall dürfte es sich um einen trendbestätigenden Aufwärtskeil handeln. Solche Aufwärtskeile werden meist nach unten aufgelöst. Sollte dies zum Wochenauftakt erfolgen, wäre es nicht verwunderlich, wenn ein neues kurzfristiges Tief erreicht wird.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Christoph Geyer
    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse" und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement" erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht.

