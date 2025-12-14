DAX – Die Seitswärtsrange mal wieder ausgelotet

Mit dem Halten der Unterstützungszone hatte sich die Chance auf die Jahresendrallye aufgetan. Der DAX ist in den letzten Wochen kontinuierlich angestiegen und am Freitag an die Widerstandszone gelaufen. Hier wurde allerdings eine Intraday-Stimmungswende vollzogen. Diese zeigt an, dass ein Ausbruch nach oben erneut nicht gelingen dürfte. Die Indikatoren befinden sich nicht nur im überkauften Bereich, sondern haben zum Teil auch Divergenzen generiert, was ein klares Warnsignal darstellt. Somit dürfte das Thema Jahresendrallye endgültig beendet sein. Es wäre nun bereits ein Erfolg, wenn die Seitwärtsrange gehalten werden würde.

Dow Jones – Der Ausbruch scheint nicht zu beflügeln

Der Dow Jones hat in der zweiten Wochenhälfte zwar den Ausbruch über den kleinen Widerstand geschafft, konnte diesen bislang aber noch nicht veredeln. Die Gegenbewegung am Freitag stellt bislang lediglich ein Pull-Back an die Ausbruchslinie dar. Dies könnte sich zum Wochenstart aber ausweiten. Sollte die neue Unterstützung nicht gehalten werden, droht erneut eine größere Korrekturbewegung.

Gold – Der latente Widerstand wurde gebrochen

Der Ausbruch von Gold über den Widerstand hat einen Schönheitsfehler. Es wurde ein klassischer Shooting-Star gebildet. Das bisherige Top wurde am Freitag knapp verfehlt. Somit würde eine Bestätigung am Montag zu einer erneuten Korrekturbewegung führen. Die kleinen Divergenzen bei den Indikatoren dürften ihr Übriges für eine solche Korrektur tun.

Öl – Es geht weiter abwärts

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Es hat sich gegenüber der vergangenen Woche kaum etwas verändert. Das Öl bröckelt weiter nach unten und dürfte in der kommenden Woche erneut die untere Begrenzung der großen Seitwärtsrange testen. Es sind nur noch wenige Punkte bis dorthin. Ein Ausbruch nach unten dürfte allerdings kaum auf dem Programm stehen, da die Indikatoren wieder im überverkauften Bereich angekommen sind. Somit sollte im Bereich von 60 USD wieder ein Halt zu finden sein.

Bitcoin/USD – Was bedeutet der Keil?

Keile sind recht verlässliche Formationen, die meist lehrbuchmäßig aufgelöst werden. In diesem Fall dürfte es sich um einen trendbestätigenden Aufwärtskeil handeln. Solche Aufwärtskeile werden meist nach unten aufgelöst. Sollte dies zum Wochenauftakt erfolgen, wäre es nicht verwunderlich, wenn ein neues kurzfristiges Tief erreicht wird.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.