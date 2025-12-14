    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Täglich von Halle und Erfurt im ICE direkt nach Paris

    Für Sie zusammengefasst
    • Erster ICE verbindet Halle und Erfurt direkt mit Paris.
    • Tägliche Abfahrten ab Berlin, Ankunft in Paris um 14:52.
    • Hohe Nachfrage nach internationalen Verbindungen festgestellt.
    Täglich von Halle und Erfurt im ICE direkt nach Paris
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HALLE/ERFURT (dpa-AFX) - Frankreich-Fans dürften frohlocken: Der erste ICE, der Halle und Erfurt ohne umsteigen mit Paris verbindet, ist gestartet. Mit dem Fahrplanwechsel soll der Fernzug laut Deutscher Bahn (DB) nun täglich von Berlin aus auf dem Weg in die Stadt der Liebe auch in der Saale-Stadt (8.15 Uhr) und in der Thüringer Landeshauptstadt (Abfahrt 8.50 Uhr) halten.

    Weitere Stopps legt der ICE in Frankfurt/Main, Mannheim, Karlsruhe und in der Elsass-Metropole Straßburg ein. Fahrplanmäßig soll der Zug dann täglich um 14.52 Uhr in Paris ankommen. Täglich gibt es auch eine Direktverbindung zurück: Dafür fährt der ICE um 11.07 Uhr in Paris ab und erreicht Erfurt um 17.08 Uhr und Halle um 17.41 Uhr.

    Ankunft in Paris mit leichter Verspätung

    Bei der ersten Fahrt der Linie am Sonntag kam der ICE allerdings mit rund 20 Minuten Verspätung in Paris an, teilte eine Bahnsprecherin mit. Der Grund: Beim planmäßigen Halt in Karlsruhe seien alle Fahrgäste aus einem TGV aufgenommen worden. Der französische Hochgeschwindigkeitszug habe wegen eines technischen Defekts nicht weiterfahren können.

    Hohe Nachfrage bei internationalen Verbindungen

    Die Nachfrage im internationalen Fernverkehr sei hoch, sagte Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr. Deshalb habe die DB mit der neuen Verbindung das grenzüberschreitende Angebot ausgeweitet.

    "Mobilität ist Freiheit. Zur Freiheit gehört auch eine echte Auswahl des Verkehrsmittels. Die Möglichkeit, von Sachsen-Anhalt direkt mit dem Zug bis nach Paris fahren zu können, ist ein gelebtes Beispiel dafür", sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens zur Abfahrt des Zuges in Halle. Sie wünsche sich mehr solcher Fernverkehrsanbindungen für die Menschen Sachsen-Anhalt.

    Thüringens Infrastrukturminister Steffen Schütz betonte: "Mit dem Zug schnell und bequem in sechs Stunden von Erfurt nach Paris, da kann kein Auto mithalten." Die neue Verbindung erhöhe die Bedeutung des ICE-Knoten Thüringen in Erfurt als Drehkreuz im deutschen und europäischen Schienennetz. "Pont Neuf ist schön und die Krämerbrücke auch", ergänzte Schütz vor der Abfahrt des Zuges mit Blick auf die berühmten Brücken in Paris und Erfurt./maf/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Täglich von Halle und Erfurt im ICE direkt nach Paris Frankreich-Fans dürften frohlocken: Der erste ICE, der Halle und Erfurt ohne umsteigen mit Paris verbindet, ist gestartet. Mit dem Fahrplanwechsel soll der Fernzug laut Deutscher Bahn (DB) nun täglich von Berlin aus auf dem Weg in die Stadt der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     