    Nach Baupause

    Züge fahren wieder auf der Ammerseebahn

    Nach Baupause - Züge fahren wieder auf der Ammerseebahn
    WEILHEIM (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten an der Ammerseebahn zwischen Geltendorf und Weilheim sind abgeschlossen. Die Modernisierungsarbeiten seien planmäßig in der Nacht zum Sonntag beendet worden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Seit dem Morgen fahren wieder Züge auf der Strecke.

    In den vergangenen zwei Jahren erneuerte die Bahn entlang der Ammerseebahn unter anderem rund 50.000 Meter Schienen und 40.000 Schwellen sowie auf einer Länge von etwa 20 Kilometern den Gleisuntergrund. Ziel der Arbeiten war es, die teilweise überalterte und störungsanfällige Infrastruktur zu verbessern und den Zugverkehr stabiler zu machen.

    Allein in diesem Jahr wurden seit August rund 16.000 Meter Schienen und 20.000 Schwellen ausgetauscht. Zudem erneuerte die Bahn Weichen, Bahnübergänge, Teile der Entwässerung sowie mehrere Durchlässe und eine Brücke.

    Wegen dieser Arbeiten war der Abschnitt zwischen Geltendorf und Dießen von August bis Mitte Dezember vollständig gesperrt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wie die Bahn mitteilte, ist der Streckenabschnitt zwischen Dießen und Weilheim bereits seit Oktober wieder befahrbar./tig/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
