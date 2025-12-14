Züge fahren wieder auf der Ammerseebahn

WEILHEIM (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten an der Ammerseebahn zwischen Geltendorf und Weilheim sind abgeschlossen. Die Modernisierungsarbeiten seien planmäßig in der Nacht zum Sonntag beendet worden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Seit dem Morgen fahren wieder Züge auf der Strecke.

In den vergangenen zwei Jahren erneuerte die Bahn entlang der Ammerseebahn unter anderem rund 50.000 Meter Schienen und 40.000 Schwellen sowie auf einer Länge von etwa 20 Kilometern den Gleisuntergrund. Ziel der Arbeiten war es, die teilweise überalterte und störungsanfällige Infrastruktur zu verbessern und den Zugverkehr stabiler zu machen.