    Insolvenzverwalter

    Derzeit keine Interessenten für Starcar

    • Starcar GmbH steht nach Insolvenz vor dem Aus.
    • Keine Interessenten für Übernahme des Betriebs vorhanden.
    • Betrieb soll ab Januar 2026 deutlich eingeschränkt werden.
    Insolvenzverwalter - Derzeit keine Interessenten für Starcar
    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung steht nach seinem im Oktober gestellten Insolvenzvertrag möglicherweise vor dem Aus. Derzeit gebe es keinen Interessenten für die Übernahme des Geschäftsbetriebes als Ganzes, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Christoph Morgen mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

    Es seien vorsorglich die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet worden, um ab Januar 2026 den Betrieb deutlich einzuschränken. Diese Vorbereitungen dienten dazu, im Eventualfall die geordnete Betriebsabwicklung während des ersten Quartals abschließen zu können. Das gesamte Starcar-Team sei über diese eventuell zeitnah bevorstehenden Entscheidungen informiert worden.

    Starcar ist den Angaben zufolge einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Deutschland und betreibt bundesweit zahlreiche Standorte. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 615 Mitarbeitern in Vollzeit./hr/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
