Heute: Hauptversammlung bei Cisco Systems sowie US-Arbeitsmarktbericht

Tipp aus der Redaktion:

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cisco Systems Inc.!

Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitskosten Q3/25

09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Italien: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25

11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 10/25

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 11/25

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 9/25



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.12.2025 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 18:45 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin