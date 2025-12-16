    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Heute: Hauptversammlung bei Cisco Systems sowie US-Arbeitsmarktbericht

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Hauptversammlung bei Cisco Systems sowie US-Arbeitsmarktbericht
    Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

    Unternehmenstermine

    17:00 Uhr, USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 11/25
    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitskosten Q3/25
    09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 10/25
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 9/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    09:15FrankreichFRAHCOB Manufacturing PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Services PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    14:15USAUSAADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSADurchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    18:45KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    13:00 WebinarWH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
    14:15 WebinarWH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Cashflow-Strategie - Regelmäßige Erträge an der Börse
    alle Webinare anzeigen »

