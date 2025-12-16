Ihre wichtigsten Termine
Heute: Hauptversammlung bei Cisco Systems sowie US-Arbeitsmarktbericht
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
17:00 Uhr, USA: Cisco Systems, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitskosten Q3/25
09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 10/25
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 9/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.12.2025
