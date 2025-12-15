Frische Konjunkturdaten aus den USA, China, Japan und Finnland

Ihre wichtigsten Termine
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Tankan Bericht Q4/25
03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 11/25
03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 11/25
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 11/25
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger-& Importpreise 11/25
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 10/25
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 12/25
16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 12/25
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen 00:50 JPN Tankan Large Manufacturing Outlook 00:50 JPN Tankan Großindustrie CAPEX gesamt 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 15:30 USA Fed-Mitglied Miran Rede 16:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16.12. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|16.12. 13:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
