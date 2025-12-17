Spannende Zahlen von Ceconomy & Thyssenkrupp Nucera sowie EU-Verbraucherpreise

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
USA: General Mills, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 11/25
00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 11/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 11/25
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 12/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q3/25
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 00:50 JPN Importe (Jahr) 00:50 JPN Exporte (Jahr) 00:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU IFO – Business Climate 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 14:15 USA Fed-Mitglied Waller spricht 15:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 18:30 USA FOMC Mitglied Bostic Rede
