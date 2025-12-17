    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY

    Spannende Zahlen von Ceconomy & Thyssenkrupp Nucera sowie EU-Verbraucherpreise

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

    USA: General Mills, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 11/25
    00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 11/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 12/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q3/25
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 17.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    00:50JapanJPNImporte (Jahr)
    00:50JapanJPNExporte (Jahr)
    00:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:00DeutschlandDEUIFO – Business Climate
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    14:15USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    15:05USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    18:30USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Der 10-Minuten-Trader: Effektiv handeln trotz vollem Kalender
    18:30 WebinarHSBC: Dem Händler in die Karten geschaut - der Blick hinter die Kulissen von HSBC Zertifikate
    19:00 WebinarTradersClub24 GmbH: 2026 mit Überblick investieren
    alle Webinare anzeigen »

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

