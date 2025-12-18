    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    FedEx, Nike, Birkenstock, Douglas und Accenture legen neue Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Jahreszahlen
    17:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: FedEx, Q2-Zahlen
    22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
    Deutschland: Birkenstock, Q4-Zahlen
    Großbritannien: Accenture, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 11/25
    08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 11/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 10/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 12/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 12/25
    09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 11/25
    10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 11/25
    10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 10/25
    13:30 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
    14:15 Uhr, EU: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 11/25
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 18.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Vote Rate Hike
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    14:15Euro ZoneEURECB Monetary Policy Statement
    14:15Euro ZoneEUREZB - Einlagefazilität
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    alle Termine anzeigen »


