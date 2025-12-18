Ihre wichtigsten Termine
FedEx, Nike, Birkenstock, Douglas und Accenture legen neue Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Jahreszahlen
17:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: FedEx, Q2-Zahlen
22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
Deutschland: Birkenstock, Q4-Zahlen
Großbritannien: Accenture, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 11/25
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 10/25
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 12/25
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 12/25
09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 11/25
10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 11/25
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 10/25
13:30 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
14:15 Uhr, EU: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 11/25
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 11/25
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 18.12.2025
