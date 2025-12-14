Dividendenaristokrat CNQ hat aus €100.000 in 25 Jahren €4 Millionen gemacht

Letzte Woche haben wir hier Universal Health Realty Income Trust (UHT) behandelt, ein Dividendenaristokrat mit einer beeindruckenden 7,43-prozentigen Rendite und einer bemerkenswerten 39-jährigen Dividendensteigerung . Zur Güteklasse der Dividendenaristokraten zählen wir alle Unternehmen, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge gesteigert haben, nicht nur S&P-500 -Mitglieder.

Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dividenden-Radar , in dem wir regelmäßig interessante Dividendenaktien analysieren, die nicht nur stabile Einkommensquellen bieten, sondern auch langfristiges Wachstumspotenzial haben. Unser Fokus liegt dabei auf Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und einer zuverlässigen Dividendenhistorie, manchmal aber auch auf riskanteren Hochdividendenwerten, die für einkommensorientierte Anleger attraktiv sind.

Heute wollen wir uns ein Unternehmen genauer ansehen, das seit diesem Jahr auch zu den Dividendenaristokraten zählt, Canadian Natural Resources (CNQ), einer der führenden Öl- und Gaskonzerne Kanadas. Aufgrund seiner robusten Finanzstrategie und langfristigen Wachstumsperspektiven stellt das Unternehmen eine außergewöhnlich interessante Dividendenaktie dar.

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Canadian Natural hat seit 2001 seine Ausschüttungen jährlich um durchschnittlich 21 Prozent erhöht. In diesem Zeitraum ist die Dividende des Unternehmens um 9.300 Prozent gestiegen. Wer vor 25 Jahren CNQ-Titel für 100.000 Euro gekauft und die Dividenden reinvestiert hätte, der könnte sich über eine Rendite von mehr als 3.900 Prozent freuen und hätte aus seinem Startkapital mehr als 4 Millionen Euro gemacht. Zum Vergleich: Wer das gleiche mit einem wachstumsstarken Nasdaq-100-ETF getan hätte, käme auf lediglich 825.000 Euro.

Aktuell bietet Canadian Natural eine Dividendenrendite von etwa 5,2 Prozent für 2025 an, basierend auf einer Jahresdividende von 2,35 kanadischen Dollar (CAD) pro Aktie. Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen seine Dividende deutlich, trotz der herausfordernden Ölmarktbedingungen, ebenso wie es das auch schon während des Ölpreisrückgangs 2014 und der Pandemie 2020 getan hat.

Diese kontinuierliche Dividendensteigerung – selbst während marktschlechter Zeiten – macht Canadian Natural Resources zu einem außergewöhnlichen Dividendenwert, der Anlegern eine stabile Einkommensquelle bietet. Sollten die Ausschüttungen wie in den vergangenen 25 Jahren um 21 Prozent erhöht werden, entspräche das für 2026 Auszahlungen von 2,84 CAD, beziehungsweise 0,71 CAD pro Quartal. Für 2027 wären das dann schon 3,44 CAD und für 2028 rund 4,16 CAD. Da es keine Aussagen des Unternehmens dazu gibt, ist das reine Spekulation, aber angesichts der Unternehmenspolitik der letzten 25 Jahre auch nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Canadian Natural verfolgt eine dividendenfreundliche Politik, bei der etwa 64 Prozent des Gewinns als Dividende ausgezahlt werden, was eine nachhaltige Dividendenstrategie darstellt. Diese solide Dividendenpolitik wird durch das robuste Geschäftsmodell im Bereich Öl- und Gasproduktion gestützt, das CNQ in der Lage versetzt, auch in schwierigen Marktzeiten Dividenden zu zahlen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein große "Kriegskasse" über 4,3 Milliarden US-Dollar aufgebaut, die als Sicherheitsnetz für Dividendenzahlungen und mögliche Aktienrückkäufe dient. Die solide Bilanz und das kontinuierliche Wachstum in der Ölsandproduktion sowie die Optimierung der Produktionskosten tragen dazu bei, dass CNQ über langfristige finanzielle Flexibilität verfügt. Dies gibt dem Unternehmen genug Spielraum, um Dividenden auch in Zeiten niedrigerer Ölpreise zu bezahlen.

Canadian Natural übernimmt alle Schritte der Wertschöpfungskette, von der Erkundung und Förderung bis hin zur Verarbeitung und Vermarktung von Öl und Gas. Diese umfassende Kontrolle über den Produktionsprozess gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Betriebskosten zu optimieren und den Produktivitätsanstieg voranzutreiben.

Im letzten Quartal Q3 2025 berichtete CNQ über einen 19-prozentigen Anstieg der Produktion auf 1,62 Millionen Barrel Öl-Äquivalent pro Tag (BOE). Dies wurde teilweise durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) erreicht, die hilft, Explorationskosten zu senken und die Effizienz in der Produktion zu steigern. Die reduzierten Betriebskosten (um 7% bei Erdgas und 12% bei Schweröl) positionieren das Unternehmen weiterhin als führend in der Branche mit einem kosteneffizienten Betrieb.

Die größten Risiken für Canadian Natural ergeben sich aus den Schwankungen der Rohstoffpreise, da das Unternehmen stark vom Öl- und Gasmarkt abhängig ist. Ein dramatischer Rückgang der Ölpreise könnte die Gewinne und damit auch die Dividendenfähigkeit beeinträchtigen. Zudem ist CNQ auch regulatorischen Risiken und geopolitischen Unsicherheiten ausgesetzt, wie etwa Änderungen in der Energiepolitik oder Preisabsenkungen durch OPEC. Trotz dieser Risiken bleibt das Unternehmen dank seiner kosteneffizienten Produktionsweise und starken Bilanz gut positioniert, um auch in schwierigen Marktbedingungen Dividenden zu zahlen. Mit 21 US-Dollar je Barrel zählen die Betriebskosten von CNQ zu den niedrigsten in der Branche, es ist kaum zu erwarten, dass der Ölpreis darunter fällt.

Die Aktie von Canadian Natural Resources hat seit Jahresbeginn 2,4 Prozent gewonnen, in den letzten fünf Jahren 184 Prozent zugelegt und über die vergangenen 25 Jahre etwa 1.600 Prozent. Die 5-Jahres-Dividendenwachstumsrate von 22,37 Prozent jährlich unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, auch in einem volatilen Marktumfeld zu wachsen.

Analysten sind optimistisch für die kommenden Jahre und prognostizieren, dass der Gewinn je Aktie von CNQ bis 2029 voraussichtlich verdoppelt wird. Ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 178,7 Millionen Aktien wurde ebenfalls ins Leben gerufen, was den Gewinn pro Aktie steigert und die Dividende auf weniger Titel verteilt.

Insgesamt ist Canadian Natural eine starke Dividendenaktie, die nicht nur eine attraktive Rendite bietet, sondern auch ein robustes Geschäftsmodell mit hervorragendem Wachstums- und Dividendenpotenzial besitzt. Dank einer stabilen Bilanz, kosteneffizienter Produktion und einer dividendenfreundlichen Strategie ist CNQ gut positioniert, um seinen Anlegern auch in Zukunft hohe Dividenden zu bieten. Trotz der Herausforderungen durch Schwankungen der Rohstoffpreise und geopolitische Unsicherheiten bleibt CNQ aufgrund seines strategischen Portfolios und der Technologieoptimierungen ein verlässlicher Dividendenzahler mit langfristigem Potenzial. Die günstige Bewertung und der große Liquiditätspuffer bieten eine solide Grundlage für Dividendeninvestoren, die auf Stabilität und Wachstum setzen.

Berechnung der 12.000 Euro Dividenden-Einnahmen:

Um 12.000 Euro (ca. 19.400 CAD) an Dividenden zu erhalten, benötigen Anleger etwa 8.255 Aktien von CNQ, basierend auf der jährlichen Dividende von 2,35 CAD pro Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von 45,44 CAD würde dies eine Investition von etwa 375.000 CAD erfordern. Das entspricht etwa 232.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei UHT waren es im Radar der vergangenen Woche etwa 160.000 Euro und bei dem niederländischen Versicherer Aegon im Radar der Woche davor rund 220.000 Euro.

Steuerliche Behandlung kanadischer Dividenden für deutsche Investoren:

Kanadische Dividenden unterliegen einer Quellensteuer, die durch das Doppelbesteuerungsabkommen auf 15 Prozent reduziert wird. Diese Abgaben werden direkt von der Dividende abgezogen und an die kanadische Steuerbehörde abgeführt. In Deutschland wird auf Dividenden die Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent fällig. Die 15 Prozent Quellensteuer aus Kanada können auf die deutsche Steuer angerechnet werden, sodass nur der Unterschied (ca. 11,375 Prozent) zusätzlich gezahlt werden muss. Die Gesamtsteuerbelastung beträgt somit 26,375 Prozent.

Übersicht zur Dividende von Canadian Natural Resources (CNQ)*

Marktkapitalisierung: 94,66 Milliarden CAD (58,6 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 25 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 25 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 26 Jahre in Folge



Zeitplan

06.11.2025: Dividendenankündigung

12.12.2025: Record Day

06.01.2026: Dividendenzahlung

* Quelle: Canadian Natural Resources, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr* Dividendenrendite in %** Dividende in CAD*** 2028 9,16e 4,16e 2027 7,33e 3,33e 2026 6,25e 2,84e 2025 5,17e 2,35e 2024 4,82 2,1375 2023 4,26 1,85 2022 4,12 (6,12) 1,55 (+0,75 Sonderd.) 2021 3,82 1,00 2020 5,67 0,85 2019 3,65 0,75 2018 4,15 0,67

* Quellen: CNQ, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Die Prognosen für die Dividendenaussüttungen 2026-2028 sind selbst erstellt.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.