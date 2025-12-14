    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Ende des Ukraine-Kriegs naht

    Outperformer 2025: Edelmetalle und Osteuropa-Aktien sin der Renner

    Das Jahr 2025 wird als historisches Börsenjahr in die Börsengeschichte eingehen. wobei Edelmetallen und Börsen. Indices aus Osteuropa neben KI-Aktien aus den USA besonders gut abschnitten.

    Dieses Jahr kann man unter Anlegergesichtspunkten als in mancher Hinsicht „historisch“ bezeichnen, denn selten gab es so hohe Kursgewinne und Allzeit-Hochs in verschiedenen Asset-Klassen. Neben den sogenannten „KI-Aktien“ wie Nvidia aus den USA boomten aber auch viele Aktien in Osteuropa wie der CECE-Index mit Polen, Ungarn und Tschechien im Boot mit einem Plus von fast 50 % während der DAX- und S&P-Index „nur“ ein Plus von etwa 2 % jeweils erreichten. Damit wiederholte sich die deutliche Outperformance von Osteuropa-Aktien wie schon im Vorjahr.

    Aber auch die Edelmetallpreise, allen voran Silber, gingen seit September 2025 förmlich durch die Decke, was Anleger mit den ETC der BNP Paribas ausnutzen konnten. Weniger gut liefen diesen Jahr Krypto-, Immobilien- und Anleihemärkte wegen der hohen Anleihenrenditen und Liquiditätsengpässen.

    Die nächste Woche wird mit den Friedensgesprächen in Berlin mit Vertretern aus den USA, Deutschland, Frankreich, England und der Ukraine aber auch von großer Bedeutung sein, ob Friedensgespräche auch mit Russland ermöglicht werden und der Ukraine-Krieg im nächsten Jahr zeitnah beendet werden kann. Wenn dies der Fall ist, werden auch Aktien aus der Ukraine und falls die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden, auch möglicherweise wieder Aktien aus Russland interessant, die im Moment wegen der gegenseitigen Sanktionen nicht handelbar sind.

    Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Polen, Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten. Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 260 unter www.YouTube.com.

    2025 war ein historisches Jahr für Anleger

    Zum Jahresende darf jeder Anleger Bilanz ziehen: So mancher Anleger darf sich in diesem „historischen Jahr 2025 freuen, denn bei verschiedene  Asset-Klassen wurde neue Allzeit-Hoch erreich, vor allem bei Aktien- und Rohstoffmärkten. Neben KI-Aktien aus den USA wie  Nvidia mit einem Marktwert von über 5 Bio. USD (!) konnten auch in diesem Jahr wie schon im Vorjahr Aktien aus Osteuropa outperformen. So stiegen die Börsen-Indices aus Osteuropa mit 40 bis 50% plus in 2025 mindestens doppelt so stark wie die Indices aus dem Westen mit etwa 20% beim DAX und S&P-Index, was man auch schon als „historisch“ bezeichnen kann.

    Autor
    Andreas Männicke
    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
    Verfasst von Andreas Männicke
    Ende des Ukraine-Kriegs naht Outperformer 2025: Edelmetalle und Osteuropa-Aktien sin der Renner +++Silber geht durch die Decke+++Osteuropa-Aktien boomen+++KGHM +100%+++Berliner Gespräche: Ist ein Kriegsende in der Ukraine in Sicht? +++FED mit Zinssenkung und Liquiditätszuvor, aber…+++Achtung: US-Staatsanleihen-Renditen steigen! +++Kryptowährungen enttäuschen+++ USA greifen Venezuela an+++Gefahr: Zinserhöhung in Japan? = Auflösen von Carry Trades?+++ Zerbricht die EU?+++Verschuldungsprobleme in Frankreich+++

