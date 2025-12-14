Outperformer 2025: Edelmetalle und Osteuropa-Aktien sin der Renner

Aber auch die Edelmetallpreise, allen voran Silber, gingen seit September 2025 förmlich durch die Decke, was Anleger mit den ETC der BNP Paribas ausnutzen konnten. Weniger gut liefen diesen Jahr Krypto-, Immobilien- und Anleihemärkte wegen der hohen Anleihenrenditen und Liquiditätsengpässen.

Dieses Jahr kann man unter Anlegergesichtspunkten als in mancher Hinsicht „historisch“ bezeichnen, denn selten gab es so hohe Kursgewinne und Allzeit-Hochs in verschiedenen Asset-Klassen. Neben den sogenannten „KI-Aktien“ wie Nvidia aus den USA boomten aber auch viele Aktien in Osteuropa wie der CECE-Index mit Polen, Ungarn und Tschechien im Boot mit einem Plus von fast 50 % während der DAX- und S&P-Index „nur“ ein Plus von etwa 2 % jeweils erreichten. Damit wiederholte sich die deutliche Outperformance von Osteuropa-Aktien wie schon im Vorjahr.

Die nächste Woche wird mit den Friedensgesprächen in Berlin mit Vertretern aus den USA, Deutschland, Frankreich, England und der Ukraine aber auch von großer Bedeutung sein, ob Friedensgespräche auch mit Russland ermöglicht werden und der Ukraine-Krieg im nächsten Jahr zeitnah beendet werden kann. Wenn dies der Fall ist, werden auch Aktien aus der Ukraine und falls die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden, auch möglicherweise wieder Aktien aus Russland interessant, die im Moment wegen der gegenseitigen Sanktionen nicht handelbar sind.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Polen, Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten. Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 260 unter www.YouTube.com.

2025 war ein historisches Jahr für Anleger

Zum Jahresende darf jeder Anleger Bilanz ziehen: So mancher Anleger darf sich in diesem „historischen Jahr 2025 freuen, denn bei verschiedene Asset-Klassen wurde neue Allzeit-Hoch erreich, vor allem bei Aktien- und Rohstoffmärkten. Neben KI-Aktien aus den USA wie Nvidia mit einem Marktwert von über 5 Bio. USD (!) konnten auch in diesem Jahr wie schon im Vorjahr Aktien aus Osteuropa outperformen. So stiegen die Börsen-Indices aus Osteuropa mit 40 bis 50% plus in 2025 mindestens doppelt so stark wie die Indices aus dem Westen mit etwa 20% beim DAX und S&P-Index, was man auch schon als „historisch“ bezeichnen kann.