Alarm bei Evotec! BioNTech und Vidac Pharma mit Erfolgen beim Kampf gegen Krebs! Analysten raten zum Kauf!

Bei Evotec läuten die Alarmglocken. Ein Großaktionär ist komplett beim deutschen Biotech-Unternehmen ausgestiegen. Dabei notiert das Wertpapier auf dem Niveau von 2016. Einen Meilenstein hat dagegen Vidac Pharma erreicht. In der EU kann man mit der …



