    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVidac Pharma Holding AktievorwärtsNachrichten zu Vidac Pharma Holding
    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alarm bei Evotec! BioNTech und Vidac Pharma mit Erfolgen beim Kampf gegen Krebs! Analysten raten zum Kauf!

    Bei Evotec läuten die Alarmglocken. Ein Großaktionär ist komplett beim deutschen Biotech-Unternehmen ausgestiegen. Dabei notiert das Wertpapier auf dem Niveau von 2016. Einen Meilenstein hat dagegen Vidac Pharma erreicht. In der EU kann man mit der …

    Alarm bei Evotec! BioNTech und Vidac Pharma mit Erfolgen beim Kampf gegen Krebs! Analysten raten zum Kauf!
    Foto: esg-aktien.de
    Bei Evotec läuten die Alarmglocken. Ein Großaktionär ist komplett beim deutschen Biotech-Unternehmen ausgestiegen. Dabei notiert das Wertpapier auf dem Niveau von 2016. Einen Meilenstein hat dagegen Vidac Pharma erreicht. In der EU kann man mit der klinischen Phase-2B*-Studie für die Salbe Tuvatexib (VDA1102) gegen eine besonders aktive, schnell wachsende Vorstufe von Hautkrebs beginnen. Den Kampf gegen Krebs setzt auch BioNTech fort. Erste Ergebnisse der globalen Phase-2-Studie des unspezifischen Antikörperkandidaten Pumitamig zeigten ermutigende Anti-Tumor-Aktivität bei fortgeschrittenem dreifach negativem Brustkrebs. Die Aktien von Vidac und BioNTech werden von Analysten zum Kauf empfohlen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Alarm bei Evotec! BioNTech und Vidac Pharma mit Erfolgen beim Kampf gegen Krebs! Analysten raten zum Kauf! Bei Evotec läuten die Alarmglocken. Ein Großaktionär ist komplett beim deutschen Biotech-Unternehmen ausgestiegen. Dabei notiert das Wertpapier auf dem Niveau von 2016. Einen Meilenstein hat dagegen Vidac Pharma erreicht. In der EU kann man mit der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     