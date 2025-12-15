    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Reiche stellt Großauftrag für Meyer Werft vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Großauftrag von MSC Cruises für Meyer Werft vorgestellt.
    • Vier Schiffe sichern Auslastung bis 2036.
    • Gesamtvolumen des Auftrags mehrere Milliarden Euro.
    Reiche stellt Großauftrag für Meyer Werft vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund und das Land Niedersachsen stellen am Montag (11.05 Uhr) in Berlin nach dpa-Informationen einen Großauftrag der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises für die Meyer Werft vor. Das Bundeswirtschaftsministerium hat zu einer Pressekonferenz zur Zukunft des Unternehmens eingeladen, ohne konkreter zu werden. Teilnehmen sollen Ministerin Katherina Reiche (CDU), Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der MSC-Cruises-Aufsichtsratsvorsitzende und der Geschäftsführer der vor einem Jahr vom Staat geretteten Meyer Werft.

    Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Auftrag um vier Schiffe, die die Auslastung der Werft bis 2036 sichern sollen. Auch der "Spiegel" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichteten. Den Medien zufolge liegt der Preis für ein Kreuzfahrtschiff bei rund einer Milliarde Euro, sodass sich das Gesamtvolumen des neuen Auftrags auf mehrere Milliarden belaufen könnte./cwe/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Reiche stellt Großauftrag für Meyer Werft vor Der Bund und das Land Niedersachsen stellen am Montag (11.05 Uhr) in Berlin nach dpa-Informationen einen Großauftrag der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises für die Meyer Werft vor. Das Bundeswirtschaftsministerium hat zu einer Pressekonferenz …
