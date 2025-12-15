    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen Astrazeneca

    • BGH verhandelt Haftung von Astrazeneca für Impfschäden.
    • Klägerin fordert Auskunft und Schadenersatz nach Impfung.
    • Vorinstanzen wiesen Klage bereits zurück, Urteil unklar.
    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich am Montag (11.00 Uhr) mit der Haftung eines Impfstoffherstellers für Gesundheitsschäden nach einer Corona-Schutzimpfung. Das Gericht verhandelt in Karlsruhe über die Klage einer Frau gegen das Unternehmen Astrazeneca .

    Die Klägerin wurde im März 2021 mit dem Astrazeneca-Impfstoff Vaxzevria gegen das Corona-Virus geimpft. Nach der Impfung wurden bei ihr verschiedene Gesundheitsschäden festgestellt - darunter ein kompletter Hörverlust auf einem Ohr. Sie führt die Schäden auf den Impfstoff zurück und meint, dieser hätte kein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gehabt.

    Von Astrazeneca verlangt sie vor Gericht Auskunft unter anderem zu bekannten Wirkungen und Nebenwirkungen sowie Schadenersatz. In den Vorinstanzen am Landgericht Mainz und dem Oberlandesgericht Koblenz hatte die Klage keinen Erfolg. Ob der BGH am Montag ein Urteil fällt, ist unklar. (Az. VI ZR 335/24)

    AstraZeneca

    +0,23 %
    -1,13 %
    +0,89 %
    +11,88 %
    +21,24 %
    +16,70 %
    +83,63 %
    +155,36 %
    +621,21 %
    ISIN:GB0009895292WKN:886455

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 153,3 auf Lang & Schwarz (14. Dezember 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -1,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 238,24 Mrd..

    AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2715. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 151,44GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 184,00GBP was eine Bandbreite von -31,67 %/+19,73 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
