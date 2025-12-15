BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen Astrazeneca

Von Astrazeneca verlangt sie vor Gericht Auskunft unter anderem zu bekannten Wirkungen und Nebenwirkungen sowie Schadenersatz. In den Vorinstanzen am Landgericht Mainz und dem Oberlandesgericht Koblenz hatte die Klage keinen Erfolg. Ob der BGH am Montag ein Urteil fällt, ist unklar. (Az. VI ZR 335/24)/jml/DP/he

Da ist Luft nach oben

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 153,3 auf Lang & Schwarz (14. Dezember 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -1,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 238,24 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2715. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 151,44GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 184,00GBP was eine Bandbreite von -31,67 %/+19,73 % bedeutet.