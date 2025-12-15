Gericht verkündet Urteil gegen Hongkonger Verleger Jimmy Lai

HONGKONG (dpa-AFX) - Ein Gericht in Hongkong will an diesem Montag sein Urteil im Verfahren gegen Medienmogul Jimmy Lai verkünden. Der 78-Jährige musste sich unter anderem wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen verantworten. Im schlimmsten Fall droht ihm lebenslange Haft.

Das Verfahren gegen Lai war im Dezember 2023 eröffnet worden und überschritt die angesetzten 80 Tage deutlich. Ende August endete der Prozess nach mehr als 150 Verhandlungstagen. Lai hatte sich nicht schuldig bekannt.