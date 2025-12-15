    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gericht verkündet Urteil gegen Hongkonger Verleger Jimmy Lai

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht in Hongkong verkündet Urteil gegen Jimmy Lai.
    • Lai droht lebenslange Haft wegen Verschwörung.
    • Unterstützer sorgen sich um Lais Gesundheitszustand.
    HONGKONG (dpa-AFX) - Ein Gericht in Hongkong will an diesem Montag sein Urteil im Verfahren gegen Medienmogul Jimmy Lai verkünden. Der 78-Jährige musste sich unter anderem wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen verantworten. Im schlimmsten Fall droht ihm lebenslange Haft.

    Das Verfahren gegen Lai war im Dezember 2023 eröffnet worden und überschritt die angesetzten 80 Tage deutlich. Ende August endete der Prozess nach mehr als 150 Verhandlungstagen. Lai hatte sich nicht schuldig bekannt.

    Der Medienmogul, der auch einen britischen Pass hat, hatte die prodemokratische Hongkonger Zeitung "Apple Daily" gegründet, die 2021 zwangsweise eingestellt wurde, nachdem die Behörden wegen Verstößen gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz ermittelt hatten.

    Lai sitzt bereits seit mehr als fünf Jahren im Gefängnis, weil er zuvor zu Haftstrafen verurteilt worden war. Zuletzt machten sich Unterstützer Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Kritik wurde zudem laut, weil das Gericht erst am Freitag den Termin zu Urteilsverkündung öffentlich gemacht hatte. Der Sitzungsbeginn ist für 3.00 Uhr (MEZ) im Stadtteil West Kowloon geplant, wie aus der Datenbank des Gerichts hervorging./jon/DP/he






