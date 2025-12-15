HUBER+SUHNER aktualisiert Prognose für 2025: Neue Einblicke
Trotz solider Ertragsaussichten muss HUBER+SUHNER seine Umsatzprognose für 2025 anpassen – Währungseffekte und globale Unsicherheiten prägen den Ausblick.
- HUBER+SUHNER AG erwartet für 2025 einen Nettoumsatz, der circa 3% unter dem Vorjahresniveau liegt.
- Die Betriebsergebnismarge (EBIT-Marge) wird im Bereich von 10–11% prognostiziert.
- Die Anpassung der Umsatzprognose ist hauptsächlich auf Währungseffekte zurückzuführen.
- Die ursprüngliche Guidance für 2025 sah eine EBIT-Marge im mittelfristigen Zielband von 9–12% vor.
- Globale wirtschaftliche Unsicherheiten und die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber relevanten Handelswährungen beeinflussen die Prognose.
- Wichtige Termine für das Unternehmen sind der 22. Januar 2026 (Auftragseingang und Nettoumsatz) und der 10. März 2026 (Geschäftsbericht 2025).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Huber + Suhner ist am 10.03.2026.
