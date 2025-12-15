    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHuber + Suhner AktievorwärtsNachrichten zu Huber + Suhner
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    HUBER+SUHNER aktualisiert Prognose für 2025: Neue Einblicke

    Trotz solider Ertragsaussichten muss HUBER+SUHNER seine Umsatzprognose für 2025 anpassen – Währungseffekte und globale Unsicherheiten prägen den Ausblick.

    HUBER+SUHNER aktualisiert Prognose für 2025: Neue Einblicke
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • HUBER+SUHNER AG erwartet für 2025 einen Nettoumsatz, der circa 3% unter dem Vorjahresniveau liegt.
    • Die Betriebsergebnismarge (EBIT-Marge) wird im Bereich von 10–11% prognostiziert.
    • Die Anpassung der Umsatzprognose ist hauptsächlich auf Währungseffekte zurückzuführen.
    • Die ursprüngliche Guidance für 2025 sah eine EBIT-Marge im mittelfristigen Zielband von 9–12% vor.
    • Globale wirtschaftliche Unsicherheiten und die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber relevanten Handelswährungen beeinflussen die Prognose.
    • Wichtige Termine für das Unternehmen sind der 22. Januar 2026 (Auftragseingang und Nettoumsatz) und der 10. März 2026 (Geschäftsbericht 2025).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Huber + Suhner ist am 10.03.2026.


    Huber + Suhner

    +0,06 %
    +3,59 %
    +5,86 %
    +13,60 %
    +116,16 %
    +84,21 %
    +158,65 %
    +1.339,44 %
    ISIN:CH0030380734WKN:A0MV9C





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HUBER+SUHNER aktualisiert Prognose für 2025: Neue Einblicke Trotz solider Ertragsaussichten muss HUBER+SUHNER seine Umsatzprognose für 2025 anpassen – Währungseffekte und globale Unsicherheiten prägen den Ausblick.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     